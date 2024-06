Inflationsdaten im Fokus. Marktberichte zu DAX, Dow, Nasdaq & Aktien wie NVIDIA, Salesforce, Dell, Crowdstrike & Co.

Anzeige / Werbung

Stärkster Index war der Nasdaq, der sich weiterhin im klaren Aufwärtstrend befindet und mit dem Momentum einiger Technologiewerte wie Nvidia, die runde 19.000er-Marke anstreben könnte. Im Future war diese Marke bereits erreicht worden und auch der marktbreite Nasdaq Composite schrieb mit 17.000 Zählern neue Rekorde.

Das Thema Konsolidierung stand auch beim Goldpreis und dem Rohölmarkt an. Gemischte Wirtschaftsdaten und noch immer kein klarer Termin für eine Zinssenkung seitens der US-Notenbank FED ließen weitere Impulse vermissen. Womöglich kann die EZB hier im neuen Monat den ersten Schritt gehen?

Darüber sprachen wir zum Start in den Wochenrückblick und hatten live die Daten zum US-Konsum mit integriert. Die US-Konsumausgaben stiegen im Mai um 0,2?Prozent und damit etwas weniger als erwartet. Auch die PCE-Kernrate war im Mai um 0,2 Prozent gestiegen, also weniger Inflation bei gleichbleibenden Persönliche Einkommen im Mai von plus 0,3?Prozent. Eine erste Reaktion auf die Daten war positiv und brachte den DAX wieder über die 18.500 Punkte, die wir erst nach dem Bruch der 3-Wochen-Unterstützung am Vortag unterschritten hatten.

Der starke Run bei Nvidia wurde nach neuen Allzeithochs und mit dem Blick auf den anstehenden Aktiensplit im Juni etwas korrigiert. Nach den sehr starken Wachstumszahlen ist die Aktie zwar optisch heiß gelaufen, aber als Unternehmen historisch nicht zu hoch bewertet. Anleger:innen sind daher weiterhin sehr stark an diesem Wert interessiert. Dies gilt auch für die Dell-Aktie, die nach robusten Quartalszahlen den sehr steilen Aktienkurs nun korrigierte. Die Zahlen waren vergleichbar mit denen von HP, wobei die HP-Aktie danach erst in eine Rallye überging.

