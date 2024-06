Kalenderwoche 22 am KMU-Anleihemarkt - in der letzten Mai-Woche des Jahres legt die Aream Solar Finance GmbH, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der AREAM Group SE, ihre erste Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A383BE0) mit einem Volumen von bis zu 10 Mio. Euro auf. Die fünfjährige Anleihe, die von imug rating als Green Bond eingestuft wird, wird jährlich mit 8,00 % p.a. verzinst und kann seit dieser Woche über die Webseite des Unternehmens gezeichnet werden - eine Börsennotierung ist für Dezember 2024 vorgesehen. Der Anleihe-Erlös dient der Finanzierung von Solarprojekten und Projektrechten in Deutschland. Die Börsennotierung für die ebenfalls mit 8,00% p.a. verzinste Anleihe 2023/28 (ISIN: DE000A351405) der ASG SolarInvest GmbH ist indes in dieser Woche bereits erfolgt. Der Solar-Bond, der aktuell ein platziertes Volumen von 6,102 Mio. Euro aufweist, notiert seit dem 31. Mai 2024 im Open Market der Börse Frankfurt.

Die Multitude SE prüft aktuell die Begebung einer neuen vierjährigen Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 100 Mio. Euro. Das finnische Fintech-Unternehmen hat Arctic Securities und Pareto Securities damit beauftragt, den Markt zu sondieren und Investoren zu treffen. Die neue Anleihe soll voraussichtlich von einem zu gründenden finnischen Unternehmen, Multitude Capital Oyj, ausgegeben werden, welches zu 100% im Besitz von Multitude SE sein wird. Der Erlös aus der ...

