Salesforce: Nr. 1 CRM Unternehmen crasht! Aktie attraktiv dank KI-Story & "günstiger" Bewertung?

Salesforce ist das führende Unternehmen im Bereich Customer Relationship Management (CRM) und bietet eine umfassende Palette von Cloud-basierten Softwarelösungen an. Seit seiner Gründung im Jahr 1999 hat sich Salesforce zu einem globalen Marktführer entwickelt und unterstützt Unternehmen dabei, ihre Kundenbeziehungen zu optimieren und ihre Geschäftsprozesse zu verbessern.

Marc Benioff, der heute CEO und Parker Harris sowie Dave Moellenhoff und Frank Dominguez gründeten das Unternehmen mit dem Ziel, eine CRM-Plattform zu entwickeln, die vollständig in der Cloud betrieben wird, was zu dieser Zeit eine revolutionäre Idee war. Die Vision von Salesforce bestand darin, Unternehmen jeder Größe Zugang zu leistungsfähigen CRM-Tools zu bieten, ohne dass sie teure und komplexe Hardware und Software installieren müssen. Das Ganze gekoppelt mit KI hat weiteres Potenzial!

Die kontinuierliche Weiterentwicklung und das starke Engagement für soziale Verantwortung tragen dazu bei, dass Salesforce auch in Zukunft eine führende Rolle in der Branche spielen wird. Das Wachstum notiert erstmals in der Firmengeschichte im einstelligen Bereich, aber es ist weiter vorhanden und zudem sind die Margen robust. Dies war die Grundtendenz der aktuellen Quartalszahlen, die zu einem Kursrutsch führten.

Wie ist die Aktie im Chartbild einzuordnen? Dies zeigt Roland Jegen mit dem Freestoxx-Tool auf.

Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel und zum Video!

