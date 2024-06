Baden-Baden (ots) -"Reichlich spät" von Claire Keegan steht im Juni 2024 auf Platz 1 der SWR Bestenliste und erzählt in der Geschichte eines gescheiterten Paares vom Thema Misogynie. Es ist der 29. Juli in Dublin. Nach einem ereignislosen Tag nimmt Cathal den Bus nach Hause. Während die Welt an ihm vorbeizieht, denkt er an Sabine. Die ein bisschen schielt und die gut kochen kann, die auch im Winter barfuß am Strand spazieren geht, die die Hügel besteigt. Die zu viel Geld ausgibt und zu viel Raum einnimmt und zumindest über die Hälfte von allem bestimmen will. Die Frau, mit der er sein Leben hätte verbringen können, wäre er ein anderer Mann gewesen.Platz 2: "Knife. Gedanken nach einem Mordversuch"; Platz 3: "Tag der Befreiung. Stories"Die SWR Bestenliste empfiehlt seit mehr als 40 Jahren jeden Monat zehn lesenswerte Bücher. Nicht die Verkaufszahlen bestimmen dabei die Reihenfolge, sondern eine unabhängige Jury aus 30 namhaften Literaturkritiker:innen. Diese wählen jeweils vier Neuerscheinungen aus, denen sie möglichst viele Leser:innen wünscht. Den zweiten Platz der SWR Bestenliste Juni belegt der Roman "Knife. Gedanken nach einem Mordversuch" von Salman Rushdie, "Tag der Befreiung. Stories" von George Saunders folgt auf Platz drei.SWR Bestenliste in SWR2 und im WebIm Radio diskutieren einmal im Monat Jurymitglieder über ausgewählte Bücher der neuen Bestenliste. Nächster Sendetermin: Sonntag, 2. Juni 2024, in SWR2, 17:05 Uhr. "SWR Bestenliste - der Literaturtalk" gibt es zum Nachhören auch in der kostenlosen SWR2 App.Weitere Informationen und die vollständige Liste der zehn besten Bücher: www.SWR.de/bestenlisteLeseempfehlung:Claire Keegan: "Reichlich spät", Steidl Verlag, 64 SeitenVollständige Bestenliste zum Download: www.SWR.de/bestenlisteWeitere Literatursendungen im SWR: www.SWR.de/literaturDie SWR2 App für Android und iOS: www.SWR2.de/appSWR vernetzt Newsletter: http://x.swr.de/s/vernetztnewsletterRechtefreie Pressefotos zum kostenlosen Download: www.ARD-Foto.dePressekontakt:Grit Krüger, Telefon 07221 929 22881, grit.krueger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5791612