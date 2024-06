© Foto: Ebrahim Noroozi - picture alliance / AP



Sechs Milliarden USD für Elon Musks KI-Unternehmen "xAI" und der derzeit schwindende Absatz von Tesla Automobilen (insbesondere in Deutschland) katapultieren die Tesla-Diskussion im wO-Forum erneut ganz nach vorne.Der Tesla-Thread erlangte in dieser Woche mit weit über 300 Beiträgen erneut den Spitzenplatz für die lebendigste Diskussion im wallstreetONLINE Forum. Der Grund liegt unter anderem an der kürzlich erfolgten Finanzierungsrunde von Elon Musks KI-Unternehmen "xAI", bei der sechs Milliarden USD einsammelt werden konnten. Die wirtschaftlichen Situation von Tesla wird von der wO-Community als schwierig bis desaströs wahrgenommen und Tesla CEO Musk genießt wenig Vertrauen unter den wO …