Köln (ots) -Für die Fans von Lach- und Sachgeschichten, Reportagen und Musik mit der Maus wird das Angebot der Maus im Radio mit neuen Sendestrecken erweitert. Ab dem 3. Juni 2024 bietet der WDR den jungen Hörerinnen und Hörern täglich jede Menge Abwechslung. Die beliebten Programme "Die Maus zum Hören", "MausLive", "Gute Nacht mit der Maus" und die "MausHörspiele" bleiben natürlich im Radiokanal erhalten. Das neue Radioprogramm ist immer und überall verfügbar: als DAB+-Kanal, in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Livestreams (https://kinder.wdr.de/radio/player/radioplayer-die-maus-100~_layout-popupVersion.html) gibt.Neu ab 3. Juni 2024 ist, dass es jeden Tag Musikwünsche von Kindern geben wird - dreimal täglich eine Stunde lang bestimmen sie im MausMix das Musikprogramm. Das Publikum vom Maus-Radio liebt Kinderlieder und Popsongs, aber es kann auch jederzeit viele ausgefallene Wünsche äußern: Klassik, Heavy Metal, Reggae oder Lieder, die sonst fast nie im Radio gespielt werden. Das Maus-Radio macht diese Wünsche wahr!Im MausClub samstags und sonntags können die Kinder ihre eigenen Fragen an die Maus hören - und bekommen natürlich Antworten darauf.Lieblingsessen, Lieblingsspiel, Lieblingshobby - mit allen wichtigen Infos über sich selbst können sich Maus-Fans auch ins akustische Maus-Freundebuch eintragen und so Teil des Programms werden. Außerdem ist das Wochenende im Maus-Radio der Ort für Konzertbesuche, Lesungen, Weltreisen und die Maus-Charts.Die Podcasts "CheckPod" und "Anna und die wilden Tiere" (beide BR) sind auch bei den Maus-Hörer:innen sehr beliebt - daher finden die beiden Programme künftig auch im Maus-Radio einen festen Platz.Das neue Programmschema für das Maus-Radio steht hier zur Verfügung:: https://www.wdr.de/programmvorschau/diemaus/uebersicht/2024-06-03/Fotos finden Sie unter www.ard-foto.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.dePressekontakt:Ihre Fragen richten Sie bitte an:WDR KommunikationTelefon 0221 220 7100kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5791631