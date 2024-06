ConocoPhillips kauft zu und versucht, seine Position in den USA auszubauen. Der international ausgerichtete Öl- und Gaskonzern übernimmt Marathon Oil, die vor allem im Süden Amerikas stark in der Exploration und Produktion sind, für 22 Mrd. US-Dollar.Anzeige:Am Mittwoch überraschte ConocoPhillips (US20825C1045) die Wall Street mit einem Angebot für Marathon Oil (US5658491064). Im Vorfeld gab es bereits Gerüchte, da auch Devon Energy (US25179M1036) Interesse gezeigt hatte und in der Branche insgesamt derzeit eine Welle der ...

