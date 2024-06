© Foto: picture alliance / Zoonar | Elnur Amikishiyev



Erfahren Sie, welche Summe Sie benötigen, um in Deutschland zu den Top-5-Prozent der vermögendsten Haushalte zu zählen und mit welchen Strategien Sie das Ziel erreichen.Die Deutsche Bundesbank befragt etwa alle drei Jahre die deutschen Haushalte nach ihrem Bruttovermögen und ihren Schulden, nach dessen Abzug das Nettovermögen feststeht. Die letzte Befragung fand im Jahr 2021 statt, an der über 4.100 Haushalte teilnahmen. Im April 2023 wurden die Ergebnisse veröffentlicht. Zunächst lässt sich eine positive Vermögensentwicklung feststellen. So ist das durchschnittliche Nettovermögen zwischen 2017 und 2021 um 35,95 Prozent auf 316.500 Euro gestiegen. Im Vergleich zu 2010/11 legte es sogar um …