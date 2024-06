Anleger schätzen große Erträge aus ihrem Portfolio, seien es Aktien, Anleihen, ETFs oder andere Wertpapiere. Besonders Einkommensinvestoren konzentrieren sich auf die Generierung eines konstanten Cashflows aus ihren liquidierbaren Investitionen. Der Cashflow kann aus Zinsen von Anleihen oder anderen Investitionstypen stammen, und natürlich aus Dividenden - der geschätzten Ausschüttung eines Unternehmensertrags an die Aktionäre. Wissenschaftliche Studien belegen oft, dass Dividenden signifikante Teile langfristiger Renditen ausmachen, wobei die Dividendenbeiträge in vielen Fällen mehr als ein Drittel der Gesamtrendite betragen.

Goldman Sachs, mit Sitz in New York und Teil des Finanzsektors, weist seit Jahresbeginn einen Kursanstieg von 16,71% auf und zahlt momentan eine Dividende von 2,75 US-Dollar je Aktie, was einer Dividendenrendite von 2,44% entspricht. Dies [...]

