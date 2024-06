© Foto: Pixabay



Der US-Pharmakonzern Pfizer hat nach dem Abflauen der Corona-Pandemie einen heftigen Gewinneinbruch hinnehmen müssen, die Dividende bleibt jedoch unangetastet. Ganz im Gegenteil, sie steigt stetig weiter.Aktien aus dem Pharma- und Healthcare-Bereich gelten als besonders resilient in wirtschaftlich schwachen Marktphasen, da an Ausgaben für die eigene Gesundheit in der Regel nicht gespart wird. Und auch ihre Ausschüttungen können sich häufig sehen lassen. Einem ganz besonderen Mitglied dieser Branche wollen wir uns im heutigen Dividenden-Radar von wallstreetONLINE zuwenden: Dem US-Pharmariesen Pfizer. Das Unternehmen, das bei der Herstellung des Corona-Impfstoffs mit der deutschen BioNTech …