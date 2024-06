© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Richard Drew



Bill Ackman, der über eine riesige Anhängerschaft in den sozialen Netzwerken verfügt, will seinen Hedgefonds an die Börse bringen. Dabei setzt er auf eine hohe Bewertung.Bill Ackman, der Gründer des Hedgefonds Pershing Square Capital Management, plant den Börsengang seines Fonds in den kommenden Jahren, um von seiner wachsenden Bekanntheit in den sozialen Medien zu profitieren. Vor diesem Schritt hat Ackman bereits einen Anteil von 10 Prozent an seiner Investmentfirma verkauft, der die Bewertung von Pershing Square auf über 10,5 Milliarden US-Dollar hebt. Dieser Schritt deutet darauf hin, dass der Fonds bald an der Börse notiert sein könnte, möglicherweise bereits Ende 2025. Die …