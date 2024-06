In den vergangenen Tagen konnnte Deutsche Telekom massiv zulegen. Denn für den Kurs errechnet sich im Vorwochenvergleich ein Plus von 2,58 Prozent. Mit Gewinnen schloss die Aktie an insgesamt drei der fünf Sitzungen. Der Donnerstag war dabei mit einem Tagesgewinn von 1,90 Prozent besonders bemerkenswert. Ist das bloß ein Ablenkungsmanöver der Bären oder sind sie wirklich geschlagen? Erheblich verbessert hat sich die technische Ausgangslage durch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...