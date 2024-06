EQS-Media / 01.06.2024 / 20:05 CET/CEST

ROAD TO COLOGNE 2024 - SAILUN auf der Zielgeraden zur THE TIRE COLOGNE

Nach Italien, Spanien, Frankreich und England machte SAILUN Station bei den europäischen Vertriebspartnern

LATEX in Polen und STRAUB-Gruppe in Deutschland

Frankfurt, 1. Juni 2024 SAILUN Europe biegt bei seiner "ROAD TO COLOGNE 2024" im Vorfeld der THE TIRE COLOGNE, die am 4. Juni in Köln ihre Pforten öffnet, auf die Zielgerade. Bei den zwei Schlussetappen der Tour, die Anfang Mai in Italien startete und bisher über Spanien und Frankreich bis nach England führte, hat diesmal auf dem Weg nach Polen ein Audi Q4 e-tron seinen Auftritt. Zudem dient die Tour dazu, die ambitionierten Ziele rund um das innovative Reifensortiment der SAILUN Group bei seinen Händlerpartnern in den europäischen Kernmärkten zu festigen und weiter auszubauen. "Wir möchten nicht nur in der kommenden Woche das internationale Publikum durch unseren großen Auftritt auf der Leitmesse THE TIRE COLOGNE überzeugen, sondern schon im Vorfeld mit unserem spektakulären Road Trip durch die sechs europäischen Schlüsselmärkte nachhaltig Zeichen setzen und den Premium-Anspruch der Marke SAILUN sowie unsere zukünftigen Ambitionen der SAILUN-Gruppe hervorheben, die zu den Top 12 Reifenherstellern der Welt gehört ", betont Stephan Cimbal, Marketing Director SAILUN Europe. Ziel der "ROAD TO COLOGNE 2024" sei es, dem europäischen Händlernetz das breite Spektrum und die vielfältigen Potenziale des SAILUN-Reifensortiments rund um Elektro-, Hybrid- und konventionellen Antriebe mit EcoPoint3-Technologie aufzuzeigen und schon im Vorfeld der THE TIRE COLOGNE in den Fokus zu rücken.



Foto 1: SAILUN Road to Cologne Deutschland und Polen, © SAILUN

Die fünfte Etappenziel der "ROAD TO COLOGNE 2024" lautete Polen. Dafür ging es im Audi Q4 e-tron von Hamburg nach Berlin, und von dort über Frankfurt a.d Oder weiter nach Posen und Breslau bis zu LATEX Opony, eines der größten und traditionsreichsten Reifenhandelsunternehmen Polens. In Opole, rund 80 Kilometer westlich von Krakau ist die Familie Groehl seit mehr als 65 Jahren in der Reifenindustrie tätig. 2001 trat Tomasz Groehl, der heutige CEO & Inhaber von LATEX ins Unternehmen ein, vergrößerte sukzessive das nationale und internationale Vertriebsnetzwerk, baute die Beziehungen zu den weltweiten Reifenherstellern - wie SAILUN Group - permanent aus und erschloss damit neue, lukrative Absatzmärkte weit über die Landesgrenze Polens hinaus. "Wir sehen uns als beste Wahl in Mitteleuropa, wenn es darum geht ein solider und zuverlässiger Partner im Reifengroßhandel zu sein", betonte Tomasz Groehl im Rahmen des zweittägigen Besuchs des SAILUN Teams. Und die Fakten sprechen für sich: LATEX Opony verfügt über ein großartiges Team von mehr als 390 Mitarbeitern und liefert alle Arten von Reifen, mit besonderem Augenmerk auf die UHP-Typen. Die großen Lagerbestände auf mehr als 75.000 m², der Fuhrpark mit über 70 Fahrzeugen und das modernste B2B-Bestellsystem sind darauf ausgelegt, stets den Kunden eine hohe Qualität der Produkte und Dienstleistungen mit schnellen Lieferterminen zu wettbewerbsfähigen Preisen zu garantieren. "Wir sind stolz eines der führende Unternehmen und wichtigsten Referenzpunkte der osteuropäischen Reifen-Branche zu sein. Unsere moderne Herangehensweise an das Geschäft, kombiniert mit jeder Menge Energie, sowie verlässlichen Partnern wie SAILUN an der Seite, bietet neue Potenziale und legt den Grundstein für nachhaltige Expansion und weiteres Wachstum für alle Beteiligten - sowohl auf dem inländischen als auch auf dem ausländischen Markt", unterstrich Tomasz Groehl.



Foto 2: SAILUN Road to Cologne - Tomasz Groehl, CEO & Owner LATEX, © SAILUN

Von Polen ging es weiter auf die letzte Etappe der "ROAD TO COLOGNE 2024" - zurück Richtung Deutschland. Doch bevor sich die SAILUN Crew Richtung Köln zur Eröffnung und Premieren-Feier auf der Internationalen Leitmesse der Reifenindustrie am 4. Juni aufmachte, ging es vollelektrisch und ganz im Zeichen der E-Mobilität mit dem SAILUN Atrezzo ERANGE-Pneus bereiften Audi Q4 e-tron über Dresden, Bayreuth, Nürnberg und Ulm bis ins baden-württembergische Kirchberg an der Iller. Beim ebenfalls in dritter Generation inhabergeführten Familienunternehmen der Reifen Straub GmbH, die seit mehr als zehn Jahren für die Marken der SAILUN Gruppe in Deutschland und der Schweiz agiert. Seit der Gründung im Jahr 1964 dreht sich bei Straub alles rund um das Thema Reifen, Felgen und Systeme. Bis zu 500.000 PKW-, SUV- und Transporter Reifen, rund 35.000 Motorrradreifen aber auch LKW-Reifen und RDKS-Sensoren lagern hier. "Im Bereich Süddeutschland, Vorarlberg und Tirol bringen wir unseren Kunden, egal ob aus dem Bereich Werkstatt, Autohaus oder Reifenhändler die bestellte Ware persönlich innerhalb 24 Stunden mit unserem hauseigenen Lieferservice vorbei", stellt Marc Straub, Sales and Purchasing Manager der Reifen Straub GmbH heraus und fügt hinzu: "SAILUN Ist eine smarte Marke, die für höchste Qualität und für wettbewerbsfähige Preise steht und somit absolut den Puls der Zeit trifft."



Foto 3: SAILUN Road to Cologne Deutschland und Polen, © SAILUN

Mehr erfahren Medienvertreter und das internationale Publikum auf der THE TIRE COLOGNE am 4. Juni 2024 im Rahmen der SAILUN-Pressekonferenz. Dort liegt in Halle 07.1, Stand C040 das Augenmerk auf der Mission: Make great tyres!". So stehen neben der bahnbrechenden EcoPoint3-Technologie zudem das neue SAILUN Reifenportfolio sowie die Erlebnisse und Erfahrungen rund um die Road to Cologne in punkto Performance, Wettbewerbsfähigkeit und Ressourcen-Schonung im Mittelpunkt. "Mit unserem vielfältigen Reifen-Sortiment, darunter die neuesten Generationen von PCR- und TBR- und Spezialprodukten sowie eine Reifenentwicklung für Elektrofahrzeuge und Hybride, möchten wir auf der THE TIRE COLOGNE neue Maßstäbe und nachhaltig Zeichen in der Reifenbranche setzen. Ziel ist und bleibt es, unseren klaren Premium-Anspruch bei den internationalen Besuchern und Medienvertretern hervorzuheben und zu unterstreichen. Gleichzeitig gilt es, die gute Zusammenarbeit sowie den Ausbau der engen Beziehungen zwischen den Märkten und dem internationalen SAILUN Management rund um die kommenden Reifen-Generationen weiter zu stärken. Es ist unser Ambition, dass alle Beteiligten für die kommenden Herausforderungen bestens aufgestellt sind, denn das garantiert den entscheidenden Wettbewerbsvorteil und neue, nachhaltige Wachstumspotenziale", stellte Stephan Cimbal, Marketing Director SAILUN Europe heraus.



Schauen daher auch gerne nächste Woche bei SAILUN im Rahmen der THE TIRE COLOGNE vorbei und merken Sie sich schon jetzt folgenden Termin unbedingt vor: SAILUN Pressekonferenz

THE TIRE Cologne

Dienstag, 4. Juni 2024

Uhrzeit: 11.00 bis 11.30 Uhr

Halle 07.1, Stand C040***



Emittent/Herausgeber: Sailun Europe GmbH

Schlagwort(e): Verkehr



