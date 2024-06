Qiagen-Anteilseigner wurden zuletzt regelrecht ins Tal der Tränen gestürzt. Schließlich beträgt das Minus im Vergleich zur Vorwoche 2,14 Prozent. Insgesamt drei der fünf Handelstage beendete das Wertpapier mit Rücksetzern. Dabei wurde es am Mittwoch mit einem Minus von 2,28 Prozent so richtig fies. Die Bären schwingen nun also erst einmal den Taktstock oder gelingt es den Bullen zurückzuschlagen? Deutlich verschlechtert hat sich durch diesen Kursrutsch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...