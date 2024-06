Die Assets Under Management (AUM) von Vermögensverwaltern wachsen kräftig und erreichten 2023 neue Rekorde. Trotzdem sind die Gewinne der Branche eingebrochen.Laut einer globalen Studie der Unternehmensberatung Boston Consulting Group (BCG) zum Asset Management managten die Vermögensverwalter Ende des Jahres 2023 12 Prozent mehr Vermögen als im Dezember 2022: Die rasante Entwicklung der Aktienmärkte trieben die verwalteten Vermögen (Assets under Management, kurz AuM) auf ein Rekordvolumen von 118,7 Billionen US-Dollar. In Deutschland sind die Assets under Management im Jahr 2023 um 10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf 4,1 Billionen US-Dollar angewachsen. Damit ist die Bundesrepublik …