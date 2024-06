Schock: Pläne für den Ethereum-ETF werden fallengelassen!

Es ist gerade mal etwas über eine Woche her, dass die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC überraschenderweise die Zulassung von 8 verschiedenen Ethereum-ETFs erteilt hat. Seitdem ist wenig passiert. Sowohl am Markt in Ethereum ($ETH) selbst, als auch bei den News zu den ETFs, bisher ging man davon aus, dass die ersten in den nächsten Wochen bereits zugelassen werden könnten.

Einige Investoren glauben sogar, dass die Zulassung der ETFs Ethereum zur größten Kryptowährung der Welt machen könnte. Bisher liegt Ether mit einer Marktkapitalisierung von 419 Mrd. Dollar noch recht weit hinter dem Bitcoin zurück. Nun gibt es zusätzlich auch noch schlechte Nachrichten! Denn ARK Invest, eines der Unternehmen, das gemeinsam mit 21Shares die Zulassung für einen Ethereum-ETF erhalten hatte, zieht die Partnerschaft zurück und lässt alle Pläne für einen börsengehandelten Fonds für Ethereum fallen!

(Ethereum ist mit einer Marktkapitalisierung von 419 Mrd. Dollar die zweitgrößte Kryptowährung hinter Bitcoin - Quelle: Coinmarketcap.com)

Sprecher von Ark Invest beskräfitgt das Potenzial der Ethereum-ETFs

21Shares hat einen aktualisierten Antrag für seinen Ethereum-Spot-ETF S-1 eingereicht. Darin fiel schnell die Umbenennung des Fonds von Ark 21Shares Ethereum ETF in 21Shares Core Ethereum ETF auf. Zusätzlich wurde bekannt gegeben, dass Ark Invest die Partnerschaft mit 21Shares beendet hat und nicht mehr am Ethereum-ETF beteiligt sein wird.

Ether ETF plans dropped by ARK Invest https://t.co/Y4RrY5KTlR - Cointelegraph (@Cointelegraph) June 1, 2024

Zwar wird seitens Ark Invest das bahnbrechende Potenzial der Ether-ETFs anerkannt und auch der langfristige Wert untermauert, bestätigte ein Vertreter von Ark Invest, dass alle Pläne für einen börsengehandelten Fonds auf Ethereum fallen gelassen werden. Als Grund wurde lediglich angegeben, dass der Konzern seine Anlagestrategie überdenken müsse. Der Ethereum-Kurs zeigt sich indessen von dieser Nachricht vollkommen unbeeindruckt. Ganz im Gegenteil! Unter den Top 10 Kryptowährungen ist Ethereum die Einzige, die eine positive Performance in den letzten 24 Stunden verzeichnete. Ein Umstand, der für die Stärke und das große Potenzial in den nächsten Wochen spricht.

(Unter den 10 größten Kryptowährungen ist Ethereum die Einzige, die eine positive Performance in den letzten 24 Stunden lieferte - Quelle: Coinmarketcap.com)

Welche Auswirkungen werden die Ethereum-ETFs auf den gesamten Markt haben?

Wann die ersten Ethereum-ETFs nun wirklich erscheinen, ist bisher nicht bekannt. Verschiedene Analysten gehen davon aus, dass schon in den nächsten Wochen die ersten börsengehandelten Fonds gelistet werden könnten. Spannender wird sein, welche Auswirkungen das auf den Markt hat. Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass der Bitcoin-ETF 49 Mio. Dollar Mittelzuflüsse an einem Tag zu verzeichnen hatte.

Sollte bei den Ether-ETFs eine ähnliche Entwicklung eintreten, würden sich die Auswirkungen der beiden Krypto-ETFs vermutlich sogar noch gegenseitig steigern und den gesamten Markt in eine stark bullishe Stimmung heben. Das würde auch Altcoins und Meme-Coins betreffen, weshalb Anleger hier enorme Chancen für hohe Gewinne finden könnten.

