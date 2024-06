Am Freitag herrschte an den Börsen viel Bewegung, auch wenn es auf den ersten Blick nicht unbedingt den Anschein machte. Der DAX trat weitgehend auf der Stelle, während sich an den US-Börsen ein gemischtes Bild ergab und der Dow Jones mit einem kleinen Sprung lediglich vorherige Verluste etwas lindern konnte. (Potenzielle) Sensationen lauerten vor allem beim Blick auf die Einzeltitel.Anzeige:Die Aktie von Nel ASA (NO0010081235) befand sich noch bis zum Donnerstag in einer Phase der Korrektur und drohte bereits, wieder unter die wichtige Linie bei ...

