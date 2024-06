BGB-Kurs erreicht 1,50 Dollar - wie weit kann der BitGet-Coin noch steigen?

Der BGB-Kurs hat heute einen bedeutenden Meilenstein erreicht und kratzt an der psychologisch wichtigen Marke von 1,50 Dollar. Die beeindruckende Kursentwicklung stellt ein neues Allzeithoch für den BitGet-Coin dar und hebt die Marktkapitalisierung erstmals über 2 Milliarden Dollar. Anleger und Analysten fragen sich nun: Wie weit kann der BitGet-Coin noch steigen?

Coin von BitGet ist bereits seit Monaten in Aufwärtstrend

BGB ist der Coin der immer erfolgreicher werdenden Krypto-Börse Bitget. Er hat heute einen neuen Kursmeilenstein erreicht. Er kratzte an der psychologisch wichtigen Marke von 1,50 $. Damit setzte er ein ganz neues Allzeithoch für den BGB Coin. Zudem überschritt der BGB Coin damit zum ersten Mal eine Marktkapitalisierung von 2 Milliarden $ und wird aktuell mit 2,006 Milliarden $ bewertet. Das macht ihn zur derzeit 56. größten Kryptowährung am Markt. Das Handelsvolumen schoss in den letzten 24 Stunden ebenfalls um über 60 % in die Höhe und liegt jetzt bei über 73 Millionen $.

Ein Blick auf den gesamten Chart von BGB verrät, dass sich der Coin seit seinem Launch Ende 2021 konstant im Wachstum befindet. Auf CoinMarketCap mit einem Wert bei circa 0,07 $ gestartet, stieg er im Verlauf des Jahres 2022 bis auf circa 0,20 $. Im Jahr 2023 gelang dem Kurs dann bereits das Erreichen eines neuen Allzeithochs bei über 0,50 $. Doch die eigentlich explosive Expansion setzte erst mit dem Jahreswechsel 2024 ein. In nunmehr drei impulsiven Rallyes schoss der BGB Coin zunächst über die 1-Dollar-Marke, dann über die 1,30-Dollar-Marke und kratzte nun schließlich an der Marke von 1,50 $.

Damit dürfte der BGB Coin von Bitget der aktuell am besten performende Krypto-Plattform-Token überhaupt sein. Andere derartige Coins, wie beispielsweise der Binance Coin (BNB), verzeichnen aktuell eher eine Konsolidierung als eine derartig explosive Rallye. Anleger fragen sich nun berechtigterweise, ob sich die Rallye von BGB einfach weiter fortsetzen kann oder ob bald die nächste starke Korrektur droht.

Folgt bald eine Rallye auf über 2 Dollar?

Betrachtet man die letzten beiden impulsiven Aufwärtsbewegungen des Bitcoins, könnte man erwarten, dass sich die aktuelle Aufwärtsbewegung von BGB noch weiter über die 1,50-$-Marke hinaus ausdehnt, bevor den Bullen die Kaufkraft ausgeht und eine übliche korrektive Konsolidierung einsetzt. Ein realistisches Szenario wäre ein Anstieg des Kurses bis auf etwa 1,70 $, bevor eine derartige Umkehrbewegung eintritt. Nach einer darauf folgenden Konsolidierung könnte eine weitere Rallye den Kurs über die 2-$-Marke führen. Angesichts der aktuellen Größe des BGB Coins ist eine solche Expansion durchaus realistisch und könnte bereits in den kommenden Monaten erfolgen.

Es gibt jedoch keine Gewissheit, dass dieses Szenario eintritt. Es könnte ebenso gut sein, dass der Kurs nun aus dem Muster der letzten Aufschwünge ausbricht und die 1,50-$-Marke zunächst ein unüberwindbares Hindernis darstellt. In diesem Fall wäre es möglich, dass der Bitget Token zunächst auf den Support bei 1,30 $ oder sogar auf 1,15 $ zurückfällt, bevor er wieder aufwärts gehen kann.

Obwohl BGB noch einiges an Aufwärtspotenzial besitzt, ist er bereits ein etablierter Coin mit einer massiven Marktkapitalisierung von mehreren Milliarden Dollar. Dies ist ein Grund, warum viele Anleger, die jetzt erst investieren möchten, oft lieber in kleinere Coins wie den TUK-Coin investieren, die noch ganz am Anfang ihrer Entwicklung stehen. Solche Coins bieten oft größere Chancen für signifikante Kurssteigerungen, da sie noch nicht das gleiche Maß an Marktpenetration und -bewusstsein erreicht haben wie etablierte Coins wie BGB.

Jetzt lieber in TUK statt in BGB investieren?

Der TUK Coin ist der plattformeigene Token des neuen Krypto-Startups eTukTuk. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, ein eigenes elektrifiziertes TukTuk auf den Markt zu bringen, das konventionelle Verbrenner-TukTuks ersetzen soll. Damit möchte eTukTuk den Verkehrssektor in Metropolregionen von Entwicklungsländern entlasten und die dortige Luftverschmutzung durch Abgase deutlich reduzieren.

Um dieses Ziel zu erreichen, wird das neue eTukTuk mit modernster Technologie ausgestattet. Es soll durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz und Blockchain-Technologie effizienter, günstiger und sicherer gestaltet werden. Zusätzlich plant das Unternehmen den Aufbau einer nachhaltigen, solarbetriebenen Ladeinfrastruktur, die den Betrieb der eTukTuk unterstützt.

Anleger, die das Potenzial dieses Projekts erkennen, haben derzeit die Möglichkeit, in den TUK-Coin während der Pre-Sale-Phase zu investieren, bevor der Coin der breiten Masse zugänglich gemacht wird. TUK wird das finanzielle Rückgrat des Projekts darstellen und für alle Transaktionen im Zusammenhang mit eTukTuk verwendet werden können. Während des Pre-Sales können Anleger den Coin zu einem vergünstigten Preis von nur 0,0325 $ erwerben. Bereits jetzt wurden über 3,3 Millionen $ in das Projekt investiert.

Zudem bietet eTukTuk Anlegern die Möglichkeit, ihre Coins zu staken und dabei Staking-Renditen von bis zu 82 % pro Jahr zu erzielen. Dies bietet eine zusätzliche Anreizstruktur und kann dazu beitragen, das langfristige Interesse und Engagement der Anleger zu fördern.

