Krypto News: Das steckt wirklich hinter den Top PolitFi-Memecoins

Ein neuer Kryptosektor wurde vor Kurzem auf der bekannten Kryptodaten-Website CoinGecko hinzugefügt, welche den Kryptomarkt während der jüngsten Zeit begeistert hat. Denn die Coins haben schnell eine hohe Nachfrage und steile Kursanstiege verzeichnet. Einige der führenden PolitFi-Token wollen wir im folgenden Beitrag einmal näher analysieren und miteinander vergleichen. Ebenso betrachten wir die einzelnen Faktoren, welche ihre Kurse zuletzt bewegt haben und es auch in Zukunft noch dürften.

MAGA (TRUMP)

MAGA (TRUMP) wurde am 11. August des Jahres 2023 gestartet. Es soll die erste Kryptowährung sein, welche an US-Veteranen und Kinder spendet. Schon jetzt wurden die Veteranen mit 248,25 ETH und der Kinderschutz mit 218 ETH unterstützt. Gespendet wird an unterschiedliche gemeinnützige Vereinigungen, wobei die Transaktionen online verifizierbar sind.

Ebenso hält Donald Trump laut den Angaben von der Kryptodaten-Website Arkham einen Großteil seines Krypto-Portfolios in MAGA (TRUMP). Dabei kommt er auf 579.290 TRUMP im Wert von umgerechnet 9,43 Mio. USD. Erhalten hat er sie durch die Einnahmen seiner NFTs.

Herausgegeben wurde MAGA (TRUMP) für einen Preis in Höhe von 0,00005249 USD und hat zuletzt am 31. Mai ein neues Allzeithoch von 17,7071 USD erreicht. Somit konnten die ersten Investoren von einer enormen Wertsteigerung von 33.734.135 % profitieren. Dabei erzielt MAGA eine Marktkapitalisierung von 753,89 Mio. USD.

Denn seine Entwicklung hängt eng mit dem US-Wahlkampf und den Aktionen von dem US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump zusammen. Als dieser in 34 Fällen verurteilt wurde, erlitt MAGA (TRUMP) einen Kursverlust von rund 31 %, jedoch haben seine Unterstützer den Coin schnell wieder nachgekauft.

Schließlich hatte der Coin zuletzt von Joe Bidens Veto gegen SAB 121 profitiert, denn dies hat seine Attraktivität für die Krypto-Community stark reduziert. Zumal er schon zuvor mit seiner Pro-CBDC-Haltung negativ aufgefallen war. Einlegt hatte er dies, kurz nachdem Trump verurteilt wurde.

Auch wenn es mittlerweile eine wesentlich größere Anzahl von PolitFi-Coins gibt und die meisten von ihnen für Donald Trump gestartet wurden, handelt es sich bei $TRUMP noch immer um den führenden Coin des Sektors. Während andere an Bedeutung verlieren dürften, könnte er auch längerfristig überleben, wenn auch neue Coins zeitweise stärker explodieren können.

Jeo Boden (BODEN)

Der Memecoin Jeo Boden ist im Zusammenhang der PolitFi-Coins entstanden. Mit ihm zusammen ist eine Vielzahl ähnlicher Token entstanden, welche durch ihre falsch geschriebenen Namen von berühmten Persönlichkeiten aufgefallen sind. Weitere sind Doland Tremp, tooker kurlson, Jill Boden, Alux Jownes, Hunter Boden, Ruburt F Kenidy Jr und Obema.

Bei $BODEN handelt es sich um ein Memecoin, bei dem sich die Entwickler kaum Mühe gegeben haben. Denn er verfügt lediglich über ein X-Profil und einen Telegram-Kanal, aber keine Website. Zudem sind die Social-Media-Accounts nicht wirklich aktiv. Die letzten Beiträge wurden am 3. März gepostet, sodass er vermutlich Schwierigkeit beim Aufbau einer Community hat.

Dennoch ist Jeo Boden mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von 193,97 Mio. USD auf CoinGecko auf Platz 3 der PolitFi-Coins. Während des vergangenen Monats hat der Kurs jedoch einen Verlust von 41,4 % erlitten. Von seinem Allzeithoch von 1,09 USD ist er mit derzeit 0,2754 USD 74,73 % entfernt.

Ebenso hat das Handelsvolumen von Jeo Boden stark abgenommen. Während es Anfang April noch bei 36,27 Mio. USD lag, hat es gestern gerade einmal nur noch 6,40 Mio. USD und somit 82,35 % weniger erreicht. All dies deutet auf ein geringeres Interesse der Investoren sowie einen drohenden Abstieg hin.

Ebenso verwenden die Anleger die PolitFi-Memecoins als eine Art Wette auf die US-Wahl. Somit ist es nicht verwunderlich, dass nun gerade Joe Boden wegen der negativen Haltung von Biden gegenüber Kryptowährungen abgestraft wird. Selbst der Vorsprung bei den jüngsten US-Wahlumfrageergebnissen von ein bis zwei Punkten konnte Jeo Boden nicht helfen.

Sollte Biden hingegen seine Krypto-Haltung ändern oder die Wahl gewinnen, sind auch stärkere Anstiege möglich. So lange dürfte der PolitFi-Coin jedoch enttäuschen und könnte mit seiner Platzierung innerhalb des Kryptosektors noch weiter abrutschen.

MAGA Hat (MAGA)

Der Memecoin MAGA Hat wurde, wie man bereits vermuten mag, von dem ikonischen Hut von Donald Trump inspiriert. Er wurde für die Unterstützer des Präsidentschaftskandidaten gegründet und verlangt keinerlei Gebühren. Auszeichnen soll er sich durch seine starke Community-Aktivität, Trump-Debatten und MAGA-Rallys.

Die Gründer von MAGA Hat rechnen mit einer besonderen Medienaufmerksamkeit aufgrund des Wahlkampfes und der kontroversen Persönlichkeit von Donald Trump. Jedoch soll er in keinem Zusammenhang zu Trump stehen und wurde nur zu Unterhaltungszwecken erfunden. Dennoch konnte er eine Marktkapitalisierung von 152,03 Mio. USD erzielen.

Ebenso distanzieren sich die Gründer davon, dass sie Trump als Präsidentschaftskandidaten unterstützen. Stattdessen sei es nur ein satirischer und humoristischer Zweck. Dafür veranstaltet MAGA Hat unter anderem verschiedene Meme-Wettbewerbe, bei denen die Teilnehmer Preise in MAGA-Hat-Coins gewinnen können.

Gestartet wurde MAGA Hat am 16. Mai für einen Preis von 0,000000009444 und konnte seitdem bis auf sein Allzeithoch vom 29. März um 7.152.590 % auf 0,0006755 USD steigen. Zudem hält er sich trotz seiner Lächerlichkeit und Nutzlosigkeit schon seit Tagen in den Hot Pairs von DEXTools, wobei er heute mit Rang 2 wieder einen der obersten Plätze belegt.

Ebenso hat MAGA Hat am 31. März 100.000 USD in $MAGA zurückgekauft, um sie an Donald Trump zu spenden. Insgesamt hat der Präsidentschaftskandidat laut Arkham 282.546 Mio. $MAGA erhalten, die nun einen Wert von 104.770 USD haben.

Sealana (SEAL)

Einer der lustigsten und künstlerischsten Vertreter auf dem Markt der PolitFi-Coins ist Sealana. Denn sein Sinn ist es, in der Nische wieder für mehr Humor zu sorgen, wie es für Memetoken ursprünglich typisch ist. Somit distanziert er sich gekonnt von der Masse der jüngsten patriotischen, rassistischen und hasserfüllten PolitFi-Token.

Im Königreich hatte der Narr eine der wichtigsten Rollen, da er die Herrschenden kritisieren durfte und somit zu Einsichten verhelfen konnte. Auch der Parodie-Memecoin von Sealana will sich wieder für eine bessere Verständigung durch Humor sorgen, wobei auch ein Stück Selbstironie gesund sein kann.

Repräsentiert wird er von einem patriotischen Seehund aus den USA, der den ganzen Tag über Memecoins tradet, um endlich mit ihnen reich zu werden und den amerikanischen Traum zu leben. Aufgrund seiner Sucht findet er keinerlei Zeit mehr für Sport, gesunde Ernährung und Hygiene. Zudem hat er es bisher nur in den Keller seiner Mutter geschafft.

Für seine Kameraden hat er nun einen Memecoin-Presale gestartet. Mit ihm und SOL-Coins können Sie den übergewichtigen Seehund mästen, damit er ihnen zur Belohnung seine SEAL-Token zum Zeitpunkt des AirDrop schickt. Aufgrund desselben Explosionspotenzials für alle Investoren durch einen linearen Preis konnte er schnell mehr als 3 Mio. USD einwerben.

Während die anderen PolitFi-Coins schon länger auf dem Markt sind und daher schon höhere Bewertungen erzielt haben, handelt es sich bei Sealana um einen neuen Token. Da er sich noch im Vorverkauf befindet, konnte der Preis noch nicht an den Kryptobörsen in die Höhe getrieben werden. Somit könnten Investoren noch höhere Gewinne als mit anderen PolitFi-Coins erzielen.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.