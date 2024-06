Krypto News: Experte sieht 443 % Kurspotenzial für Bitcoin

Der Bitcoin Kurs hält sich weiterhin stabil und verharrt über dem Support bei 67.000 US-Dollar. Aktuell wird Bitcoin in den letzten 24 Stunden fast unverändert notiert, in der letzten Woche gibt Bitcoin um rund 1,5 Prozent ab. Die Marktkapitalisierung liegt weiterhin bei 1,3 Billionen US-Dollar, bei einer starken Marktdominanz von rund 52,6 Prozent. Hier gab es zuletzt einen leichten Rücksetzer. Damit konnten Altcoins stärker profitieren als Bitcoin. Dennoch bleibt die Ausgangslage beim Bitcoin konstruktiv, erst recht, wenn wir mittelfristige Kursziele berücksichtigen und Prognosen erstellen.

Nun sieht ein führender Analyst massives Potenzial für Bitcoin. Denn bei 67.000 US-Dollar biete der Bitcoin immer noch ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis. Insgesamt hält er in diesem Zyklus eine Rallye von 443 Prozent für möglich. Damit wäre Bitcoin wohl deutlich besser als jeder Aktien-ETF oder anderer Rohstoff. Sollten Anleger also im Juni 2024 Bitcoin kaufen?

Bullische Bitcoin Prognose: Analyst empfiehlt BTC - der Grund

Analysten nutzen ganz grundsätzlich verschiedene Indikatoren, um potenzielle Höchststände im Bitcoin-Zyklus zu identifizieren. Vorsicht bleibt insoweit geboten, dass immer mal wieder Indikatoren invalide werden. Diese referieren auf die Vergangenheit und sind damit ein Handel mit Wahrscheinlichkeiten. Der folgende Analyst wird hier dennoch stark bullisch und referiert auf drei bekannte Preismodelle.

Der Delta Top liege bei 137.579 US-Dollar und berücksichtigt historische Höchststände sowie Marktzyklen, um mögliche zukünftige Höchststände zu prognostizieren. Der Terminal Price, der derzeit bei 148.390 US-Dollar liegt, ist ein Modell, das den potenziellen Endpreis eines Bitcoin-Zyklus bestimmt, basierend auf langfristigen Trends und Marktverhalten. Der Top Cap, der theoretische Höchstwert, den Bitcoin in einem Zyklus erreichen könnte, liegt sogar bei 364.541 US-Dollar. Hier zeigt der Chart des Analysten, dass Bitcoin in der Vergangenheit immer viele dieser Kursziele abgeholt hat, so auch im 24/25-Zyklus?

Die hiesigen Indikatoren helfen Analysten, Marktbewegungen besser zu verstehen und potenzielle Spitzen im Bitcoin-Wert vorherzusagen. Dabei sind die Kursziele natürlich abhängig von Makro-Indikatoren. Dennoch hätte der Bitcoin also ein Kurspotenzial von 443 Prozent, ausgehend vom aktuellen Kurs und bis zum maximalen Hoch in diesem Bullenzyklus.

Der aktuelle Bullenmarkt scheint dabei von institutioneller Natur, was sich im Erfolg der Mitte Januar von der SEC genehmigten US-Spot-ETFs zeigt. Diese Bitcoin-ETFs haben in nur fünf Monaten 857.700 BTC im Wert von 58,5 Milliarden US-Dollar gekauft. Das institutionelle Kapital fließt massiv in Bitcoin, während das Angebot knapp bleibt, was die Nachfrage weiter erhöht. Der kontinuierliche Kapitalzustrom in Bitcoin-ETFs unterstreicht das Vertrauen institutioneller Anleger in die langfristige Wertsteigerung von Bitcoin und treibt den Markt an. Bitcoin wird als Mittel zur Wertaufbewahrung von immer mehr Investoren präferiert.

99Bitcoins: Der bessere Bitcoin?

Kleinere Coins bieten Anlegern spannende Alternativen zu Bitcoin, da sie oft höhere Wachstumspotenziale haben. Ein Beispiel ist 99Bitcoins, das durch seine assoziative Namensgebung und einzigartige Konzepte Aufmerksamkeit erregt. 99Bitcoins verfolgt also einen innovativen Ansatz im Krypto-Markt, der sich von herkömmlichen Altcoins abhebt. Das Learn-to-Earn-Konzept belohnt Nutzer für das Erlernen von Krypto-Wissen, fördert kontinuierliche Weiterbildung und stärkt die Kompetenz im Umgang mit Kryptowährungen.

Ein bedeutender Vorteil von 99Bitcoins ist die etablierte Community von 700.000 YouTube-Abonnenten. Diese große Anhängerschaft verleiht dem Projekt hohe Bekanntheit und schafft Vertrauen, was für neue Kryptowährungen entscheidend ist. 99Bitcoins nutzt diese gute Reputation und bietet eine interaktive Lernumgebung, in der Nutzer durch Teilnahme und Fortschritte belohnt werden. Hier entsteht ein vielseitiges Ökosystem, das für Investoren spannend sein dürfte.

Zusätzlich bietet 99Bitcoins im Presale attraktive Staking-Renditen von aktuell 917 Prozent APY. Die bevorstehende Preiserhöhung in rund 48 Stunden verspricht weitere Buchgewinne für Early Adopters, was das Risiko beim Kauf des neuen Coins 99BTC verringert.

