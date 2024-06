© Foto: ProfessionalPhoto - Pixabay



Die Europäische Zentralbank (EZB) wird wohl am Donnerstag den Leitzins um 25 Basispunkte senken, wodurch der Einlagensatz auf 3,75 Prozent fallen würde. Alles andere wäre eine Enttäuschung, so die DZ Bank.Dieser Schritt, bereits im Vorfeld signalisiert, gilt als notwendig für die Glaubwürdigkeit der Notenbank. Ein Verzicht könnte laut DZ-Bank-Analyst Christian Reicherter tiefgreifende Enttäuschungen am Markt auslösen. "Unsere Prognosen zeigen, dass trotz des Anstiegs der Tariflöhne um 4,7 Prozent im ersten Quartal, die Notenbank an ihrem Lockerungskurs festhält", erklärte der Ökonom. Besondere Aufmerksamkeit liege nun auf den neuen Wirtschafts- und Inflationsprojektionen der EZB, von denen …