Apple hat in diesem Jahr zwar Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz (AI) gemacht und steht kurz vor bedeutenden Entwicklungen, dennoch bleibt die Aktienperformance des Unternehmens hinter den Erwartungen zurück. Der kalifornische Tech-Gigant hat 32 AI-Start-ups übernommen und an eigenen großsprachigen Modellen (LLMs) sowie einem Chatbot gearbeitet, dessen Integration in Hardware voraussichtlich im Juni beginnen soll. Mit zweimilliarden aktiven iPhones weltweit birgt die Anwendung von AI ein enormes Potenzial für das Unternehmen. In China hingegen kämpft Apple mit einem Absatzrückgang von iPhones um 19,1% im ersten Quartal, stark bedrängt durch lokale Konkurrenten wie Huawei. Allerdings könnten Upgrades auf Pro-Modelle durch 225 Millionen iPhone-Besitzer in China, von denen 70% seit drei Jahren nicht aktualisiert wurden, zu einer [...]

