Die Strategy-Holding befindet sich angesichts des seitwärts laufenden Bitcoin-Kurses in Wartestellung, um nach oben auszubrechen. Doch die Vorzeichen für Investoren sind positiv. Lohnt sich jetzt ein Investment? Gute Chancen für einen Aufstieg in den S&P 500 Der Bitcoin-Preis bewegt sich aktuell deutlich über 100.000 US$, was für Strategy neben hohen Gewinnen auf die eigenen Positionen einen weiteren positiven Effekt hat. Denn durch den hohen Kurs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...