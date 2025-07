© Foto: Dall-E

Michael Saylor setzt mit Strategy seine aggressive Bitcoin-Strategie fort und nutzt einen rekordverdächtigen Börsengang, um massiv in die Kryptowährung zu investieren.Strategy, ehemals bekannt als MicroStrategy, hat erneut ein starkes Signal an den Kryptomarkt gesendet. Das Unternehmen investierte rund 2,4 Milliarden US-Dollar in Bitcoin und baute damit seine Position als größter institutioneller BTC-Halter der Welt weiter aus. Die Finanzierung der Rekordakquisition erfolgte über eine zuvor platzierte Vorzugsaktienemission im Volumen von 2,5 Milliarden US-Dollar - das Zehnfache des ursprünglich geplanten Emissionsvolumens. Rekord-IPO: STRC geht mit 9 Prozent Dividende an den Start Die neu …