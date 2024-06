Für FuelCell Energy-Aktionäre könnte es momentan kaum besser laufen. Schließlich sind die Notierungen im Vergleich zum Vorwochenschluss um 2,66 Prozent gestiegen. An zwei der vier Sitzungen ging es für die Aktie nach oben. Einen absoluten Sahnetag erwischte FuelCell Energy am Donnerstag mit einem Plus von 8,32 Prozent. Ist das eine neue Kaufchance oder Zeit für Gewinnmitnahmen? Diese Rallye lässt die mittelfristige Technik in besonderem Licht da ...

Den vollständigen Artikel lesen ...