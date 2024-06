Dr. Jens Erhardt ist Fondsmanager, Vermögensverwalter und Herausgeber der "Finanzwoche". Heute ist er in München ansässig, ist früher aber auch mit Gunter Sachs, einem seiner ersten Kunden vor rund 50 Jahren, um die Welt gereist. Beim Tsunami-Unglück in Thailand war er im Meer, konnte sich aber retten. Heute ist er 82 Jahre alt. Sein Rat lautet "nicht in guten Börsenphasen der Beste sein, sondern in Crashs und Krisen weniger verlieren" oder "sicher ist man an der Börse nie". Früher, so Erhardt, ...

