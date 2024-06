* US-Einkaufsmanager Indizes auf Rezessionskurs* Hausse bei Gold, Silber und Minenaktien* Gold und Minenaktien haussieren auch in Aktienbaissen

Liebe Leser,



dass die Börse keine Einbahnstraße ist, weiß im Prinzip zwar jeder. Dennoch neigen die meisten Anleger dazu, die Warnzeichen eines zu Ende gehenden Aufwärtstrends zu ignorieren. Genau das scheint im Moment in großem Stil der Fall zu sein - sowohl in den USA als auch in Deutschland.



Aufgrund der sehr hohen Korrelation zwischen den amerikanischen und den deutschen Finanzmärkten befassen sich unsere Analysen schwerpunktmäßig mit dem Geschehen in den USA. Dort spielt die Musik, zu der auch die deutsche Börse tanzt.



Aktuell hat die US-Börse erneut die höchste Risikostufe erreicht. Diese Aussage basiert auf einer Kombination von hoher fundamentaler Überbewertung, Extremwerten der Sentiment- und Momentumindikatoren, steigenden Zinsen und negativen Divergenzen. Konkret bedeutet das zweierlei: Erstens befindet sich die Aktienhausse der vergangenen Monate vermutlich in ihrer Endphase. Zweitens wird die nächste Baisse mit sehr großer Wahrscheinlichkeit überdurchschnittlich heftig ausfallen mit Kursrückgängen des S&P 500 in der Größenordnung von 50% bis 70%.

