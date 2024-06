DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Fraunhofer-Roadmap für Alternativen zu Lithium-Ionen-Batterien - Vanadium Resources, BYD und Stellantis

Frankfurt (pta/02.06.2024/09:30) - Elektrofahrzeuge sind die Zukunft der Mobilität, und erneuerbare Energien sind die Zukunft der Energieerzeugung. Über diese Erkenntnis besteht weltweit Konsens. Doch die idealen Komponenten zur Unterstützung der zunehmenden Umstellung auf Elektrofahrzeuge und Energiespeichersysteme werden kontrovers diskutiert.

Wenn es um Batterien geht, sind Lithium-Ionen-Batterien derzeit das Mittel der Wahl für Fahrzeuge und Energiespeichersysteme. Sie sind hocheffizient und vereinen eine Reihe von Vorteilen. Allerdings haben sie auch Nachteile wie einen schnellen Verschleiß, weshalb an Alternativen geforscht wird. Fraunhofer spielt dabei in Deutschland eine führende Rolle. Ende 2023 veröffentlichte die Gesellschaft für Angewandte Forschung eine Roadmap für Alternativen zu Lithium-Ionen-Batterien. Demnach können alternative Batterien u.a. folgende Vorteile bieten:

Niedrigere Kosten Mehr Nachhaltigkeit Weniger Ressourcenverbrauch weniger kritische Rohstoffe erforderlich mehr Sicherheit viel Entwicklungspotenzial Die Fraunhofer-Roadmap zeigt drei Alternativen für Lithiumbatterien auf.

Vanadium-Redox-Flow-Batterien - Vanadium Resources Limited kann die Ware liefern

Vanadium-Redox-Flow-Batterien sind derzeit einer der größten Konkurrenten von Lithium-Ionen-Batterien auf dem Markt für stationäre Energiespeicher (SES), der weltweit ein exponentielles Wachstum verzeichnet. Sie haben eine Reihe von Vorteilen gegenüber Lithium-Ionen-Batterien, was ihre zunehmende Verwendung auf dem SES-Markt, insbesondere in China, untermauert.

Die Langlebigkeit ist einer der größten Vorteile der Vanadium-Redox-Flow-Batterie-Technologie gegenüber ihren Lithium-Pendants. Vanadium-Redox-Flow-Batterien können 15 bis 20 Jahre lang ohne Leistungseinbußen verwendet werden und können auch tief entladen werden, ohne Schaden zu nehmen. Darüber hinaus sind sie skalierbar, da sie durch einfaches Hinzufügen weiterer Elektrolyttanks und Stapel problemlos erweitert werden können. Dank dieser Skalierbarkeit eignen sie sich für eine breite Palette von Anwendungen, von kleinen Energiespeichern für Privathaushalte bis hin zu großen Speichersystemen im Netzmaßstab.

Angesichts der Konzentration von Vanadium in Russland und China ist die zunehmende Verwendung von Vanadium in dieser neuen und interessanten Anwendung der Grund dafür, dass es in Australien, den USA, Großbritannien und der Europäischen Union als kritisches Mineral eingestuft wurde. Glücklicherweise könnte Vanadium Resources Limited bald dafür sorgen, dass mehr Vanadium auf dem Markt ist, dass außerhalb von Russland und China verfügbar ist. Das australische Entwicklungsunternehmen treibt das Steelpoortdrift-Vanadium Projekt (86,49%ige Beteiligung) in Südafrika voran, dass sich um eine der größten unerschlossenen Vanadium Lagerstätten der Welt dreht. Vanadium Resources hat sich zum Ziel gesetzt, bis zum ersten Halbjahr 2025 mit dem Bau des Projekts zu beginnen. Zu den dafür notwendigen Meilensteinen gehören die Sicherung von Abnahmevereinbarungen, die Fremdfinanzierung und die Weiterentwicklung des Front-End-Engineering-Designs. Für die Anleger von Vanadium Resources ist es von Bedeutung, dass der Vorstand und das Management des Unternehmens über umfangreiche Erfahrungen bei der Entwicklung von Projekten wie Steelpoortdrift verfügen.

Laut der endgültigen Machbarkeitsstudie für Steelpoortdrift, die im Oktober 2022 veröffentlicht wurde, beträgt der Nettogegenwartswert (NPV) des Projekts nach Steuern 1,21 Mrd. US-Dollar. Das ist ein Vielfaches der Marktkapitalisierung des Unternehmens, die bei rund 15 Millionen Euro liegt, und bietet somit ein Aufwärtspotenzial. Die Aktien von Vanadium Resources werden auch an den deutschen Finanzmärkten gehandelt.

Natrium-Ionen-Batterien: stehen kurz vor der breiten Markteinführung und BYD profitiert

Natrium-Ionen-Batterien punkten in puncto Nachhaltigkeit. Sie haben auch einen geringeren Ressourcenverbrauch und niedrigere Kosten. Nach Angaben von Fraunhofer stehen sie kurz vor der breiten Markteinführung. Sie werden bereits in Kleinwagen und elektrischen Zweirädern eingesetzt. BYD, einer der großen Akteure in der Elektromobilität, setzt auf Natrium-Ionen-Batterien. Das chinesische Unternehmen entwickelt bereits Autos mit dieser Antriebsart. Dies ist einer von vielen Gründen, warum Analysten derzeit großes Potenzial in der BYD-Aktie sehen. Laut MarketScreener liegt das durchschnittliche Kursziel Ende Mai 2024 gut 38% über dem Aktienkurs.

Lithium-Schwefel-Batterien: Stellantis investiert und ist Pionier

Metall-Schwefel-Batterien können eine höhere Energiedichte aufweisen als die meisten anderen Batterien. Fraunhofer analysiert, dass Lithium-Schwefel-Batterien ab 2035 verstärkt in Drohnen und Elektroflugzeugen eingesetzt werden könnten. Die Batterien können auch in Elektrofahrzeugen verwendet werden. Stellantis investierte im Mai 2023 in die Lithium-Schwefel-Batterietechnologie von Lyten. Dabei handelt es sich um einen Pionier auf diesem Gebiet, der seinen Sitz im Silicon Valley hat. Der niederländische Automobilhersteller Stellantis wird von den meisten Analysten an der Börse Ende Mai 2024 mit einem durchschnittlichen Kursziel von knapp 27 Euro als Kauf eingestuft. Dies geht aus Daten von MarketScreener hervor.

Geeigneter Batterie-ETF: Global X Lithium & Battery Tech (ISIN: IE00BLCHJN13)

Dieser ETF bündelt zahlreiche Batterieaktien. Zu den Top-Werten gehören Albemarle, TDK und Panasonic.

Alternativen zu Lithium-Ionen-Batterien können die Elektromobilität vorantreiben

Wettbewerb belebt das Geschäft. Das gilt auch für den Markt der Elektromobilität. Es gibt Alternativen zur Lithium-Ionen-Batterie, die durch Weiterentwicklung eine wichtige Rolle einnehmen und die Elektromobilität vorantreiben können

Vanadium Resources? ISIN: AU0000053522? WKN: A2PPPU? https://vr8.global/ Land: Australien / Südafrika?

