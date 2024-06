Unterföhring (ots) -2. Juni 2024. Die Statistik zur politisch motivierten Kriminalität in Deutschland zeigt: Die Zahlen sind im Vergleich zum Vorjahr erneut gestiegen, wir befinden uns auf dem höchsten Stand seit Einführung der Statistik 2001 (Quelle: https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/kurzmeldungen/DE/2024/05/meldung-pmk-2023.html, Stand: 21. Mai 2024).Erschreckend auch die polizeiliche Kriminalitätsstatistik: Gewalt unter Jugendlichen nimmt immer weiter zu. (Quelle: BMI - Presse - Polizeiliche Kriminalstatistik 2023: Gewalt-, Jugend- und Ausländerkriminalität sind gestiegen (bund.de) (https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2024/04/pks2023.html)).Nicht zuletzt wegen dieser Zahlen recherchiert Jenke vom Wilmsdorff in "JENKE. Report" am Dienstag auf ProSieben zu der Frage: "Jeder gegen jeden - wie gehen wir eigentlich miteinander um?"Jenke befragt Experten, betroffene Politiker und Wissenschaftler. In "JENKE. Report" trifft ein Klima-Aktivist erstmals auf den LKW-Fahrer, der ihn beinahe überfahren hätte. Wie gehen sie miteinander um? Jenke besucht eine Schule und spricht mit Schülern und Lehrern über das Thema Gewalt und Aggression. Wie empfinden sie die Veränderungen? Wieviel Hass und Gewalt erleben sie durch die sozialen Medien? Und wie können wir als Gesellschaft die Herausforderungen meistern?Im Anschluss, um 22:20 Uhr, zeigt Jenke von Wilmsdorff in "JENKE. Live. Der Talk danach" mit Schulleiterin und Autorin Silke Müller und Konflikt-Expertin Dr. Zarmina Penner auf, wie jeder von uns zur Lösung dieser Probleme in seinem Alltag beitragen kann."JENKE. Report. Jeder gegen jeden - Wie gehen wir eigentlich miteinander um?" am Dienstag, 4. Juni, um 20:15 Uhr, auf ProSiebenIm Anschluss "JENKE. Live. Der Talk danach", um 22:20 Uhr, auf ProSiebenPressekontakt:Nathalie GalinaCommunication & PRUnit Show & Comedyphone. +49 (0) 89 95 07 -1186nathalie.galina@seven.onePhoto Production & EditingElisa Taupertphone: +49 (0) 89 95 07 - 1170email: elisa.taupert@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5791895