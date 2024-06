Die Chancen auf ein neues All-Time-High für Kupfer stehen gut. Der Report von Carsten Stork gibt konkrete Produkte zum Einstieg kostenlos an die Hand: https://t1p.de/x4p71 Robert Halver, Leiter Kapitalmarktanalyse bei der Baader Bank, diskutiert die wachsende Nachfrage nach Edelmetallen im Zuge einer sich erholenden Weltwirtschaft. Er hebt hervor, dass steigende Investitionen in Infrastruktur und erneuerbare Energien, insbesondere der Bedarf an Kupfer und Silber, die Preise antreiben. Silber erreicht dabei ein 10-Jahres-Hoch und Gold wird als sichere Anlage immer wichtiger. Halwer warnt vor kurzfristigen spekulativen Preisschwankungen, sieht aber langfristig solide Anlagechancen in physischen Edelmetallen. Die weltweit zunehmende Diversifizierung der Zentralbankreserven bestätigt diese Tendenz. Jetzt das komplette Interview ansehen!