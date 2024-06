Wochenausblick - Alle schauen auf Lagarde

Werbung







Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und mehr. Für die kommende Woche lautet die Devise volle Konzentration auf die konjunkturellen Daten. Das Highlight stellt dabei der EZB-Zinsentscheid am Donnerstag dar. Zusätzlich stehen noch einige Quartalsergebnisse - insbesondere aus den USA - an. Alle wichtigen Termine haben wir für Sie im HSBC-Wochenausblick zusammengestellt:



Montag:



Der Montag startet etwas verhalten und es stehen keine relevanten Ereignisse in der Welt der Unternehmen an. Konjunkturell erscheint leidglich der ISM Geschäftsbericht für den produzierenden Sektor in den USA.









Dienstag:



Unternehmensseitig wird es jedoch am Dienstag wieder in den USA spannend: CrowdStrike Holdings, ein US-amerikanisches Unternehmen für Informationssicherheit und Cybersicherheitstechnologie, liefert Quartalszahlen. Nur auf der konjunkturellen Ebene verspricht der Dienstag keine besonderen News.









Mittwoch:



Nachdem am Montag der ISM Geschäftsbericht für den produzierenden Sektor erschien, folgt zur Wochenmitte der ISM Geschäftsbericht für den Dienstleistungssektor in den USA. Neben den konjunkturellen Daten veröffentlicht auf Seite der Unternehmen die US-amerikanische Großhandelskette Costco Wholesale den Verlauf der Geschäftstätigkeit, nachdem das Unternehmen vergangene Woche ihre Quartalszahlen veröffentlicht hat. Auch Gamestop, dessen Aktie jüngst durch eine Rallye von mehreren hundert Prozent in wenigen Tagen auf sich aufmerksam machen konnte, sowie der US-amerikanische Betreiber von Billig-Gemischtwarenläden Dollar Tree liefern Zahlen für das erste Quartal.















Besonders interessant könnte für Sie unser Live-Webinar am Mittwochabend um 18:00 Uhr sein. In der Veranstaltung "DAX®, EURO STOXX 50®, S&P 500® - Die Welt der Aktienindizes" spricht unser Produktexperte Julius Weiss über die wichtigsten Indizes und erklärt insbesondere wie der DAX® zustande kommt.



Donnerstag:



Mit Spannung erwartet steht am Donnerstag der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) an. Da sich die Inflation in der Eurozone weiterhin als hartnäckig erweist, bleibt abzuwarten, wie die EZB die jüngsten Datenpunkte einordnet. Aufgrund der hohen Inflation schob die EZB die von den Märkten herbeigewünschte Zinssenkung bislang weiter in die Zukunft. Neben dem Zinsentscheid bietet der Donnerstag wieder spannende Einblicke in die Bücher einiger Unternehmen. Es melden das US-amerikanische Softwareunternehmen für Vertragsmanagement DocuSign sowie der chinesische Automobilhersteller Nio die Zahlen für das abgelaufene Quartal. Zudem veröffentlicht auch der US-amerikanischer Händler und Hersteller von Verbindungsmitteln Fastenal den Verlauf seiner Geschäftsaktivität. Konjunktureller Natur bleibt der Donnerstag ruhig.















Freitag:



Der Freitag verspricht auf makroökonomischer Ebene viel, sowohl die USA als auch die Eurozone liefern wichtige konjunkturelle Daten. Aus der Eurozone erwartet Sie das Bruttoinlandsprodukt als wichtigen Indikator für die Eurozone. Auf der anderen Seite des Teiches veröffentlichen die USA die durchschnittlichen Stundenlöhne sowie die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft. Unternehmensseitig bleibt der Freitag verhalten.











Das war's schon mit dem Wochenausblick - Börsenlektüre für Ihr Wochenende finden Sie unter anderem auf unserer Homepage. Aktuelle News, Fachartikel in unserer Akademie oder die Live-Webinare von Julius Weiß und Jörg Scherer, können Sie über unsere Website unter folgendem Link kostenlos abrufen.







Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC