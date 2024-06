BNP Paribas: Breakout Setup nach dem Dividendenabschlag!

Jammern auf hohem Niveau bei BNP Paribas!

Gewinn: +10 Prozent, Rekorddividende 4.60 EUR je Aktie & Dividendenrendite 7.35% fürr 2023

Rückblick

Die BNP-Paribas-Aktie konnte im vergangenen Halbjahr fast 17 Prozent zulegen. Die positive Entwicklung konnte den Kurseinbruch nach den schlechten Zahlen zum 4. Quartal 2023 wieder wettmachen. Mit der Kerze vom Donnerstag könnte sich ein höheres Pivot-Tief und somit ein neuer Aufwärtstrend formieren. Auffällig ist der Dividendenabschlag von 20. auf 21. Mai. Die anschließende, weitgehend zwischen den gleitenden Durchschnitten liegende Seitwärtsrange bietet sich für ein Breakout Setup an.

BNP-Paribas-Aktie: Chart vom 31.05.2024, Kürzel: BNP, Kurs: 67.62 EUR, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Beim Überschreiten der Widerstandslinie könnte die duch den Dividendenabschlag aufgerissene Kurslücke bald wieder geschlossen sein und das Kursziel bei 75 EUR angesteuert werden.

Mögliches bärisches Szenario

Angesichts der typischerweise schwachen Sommermonate der Aktienmärkte sind Rückschläge auch bei der BNP-Aktie nicht ganz unwahrscheinlich. Unterhalb der unteren gelben Linie ginge das Momentum etwas verloren. Bis auf weiteres, so dass wir in diesem Fall auf den nächsten Schub warten sollten. Da die Chartformation grundsätzlich dafür spricht, dass sich der Aufwärtstrend etabliert, bleiben wir bis auf weiteres in positiver Stimmung für das Wertpapier.

Meinung:

Das Bankhaus hatte im Februar die Ziele für das Gesamtjahr 2024 gesenkt, nachdem das Schlussquartal nicht den Erwartungen entsprochen hat. Das aber ist Jammern auf hohem Niveau! Mit Blick auf das Gesamtjahr bleibt dennoch ein Gewinnwachstum von 10 Prozent. Über die Rekorddividende von 4.60 je Aktie und einen neuen Höchstwert bei der Dividendenrendite von 7.35 Prozent für 2023 sollten die Aktionäre nicht meckern.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 76.77 Mrd. EUR

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 133.44 Mio. EUR

Meine Meinung zu BNP Paribas ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.handelsblatt.com/finanzen/banken-versicherungen/banken/bnp-paribas-aktie-stuerzt-ab-grossbank-senkt-ziele-nach-gewinneinbruch/100012015.html

Veröffentlichungsdatum: 02.06.2024

