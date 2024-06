DJ Söder für Pflichtversicherung gegen Elementarschäden

FRANKFURT (Dow Jones)--Angesichts der Hochwasserkatastrophe in weiten Teilen Bayerns und Teilen Baden-Württembergs hat Ministerpräsident Markus Söder eine Pflichtversicherung gegen Elementarschäden angeregt. Sie würde "für die persönliche Absicherung jedes Einzelnen sorgen", so der bayerische Regierungschef in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Wirtschaftsminister Robert Habeck im Hochwassergebiet. Durch den Klimawandel würden extreme Wetterlagen verstärkt, sagte Söder. Die bayerische Staatsregierung habe 1 Milliarde Euro für "Klimaanpassungsmaßnahmen" wie Hochwasserschutz und Trinkwasserversorgung bereitgestellt.

Habeck sagte mit Blick darauf, dass der Klimawandel zu immer häufigeren extremen Wetterereignissen führe, das Eindämmen von CO2-Emissionen müsse oberste Priorität haben. Aktuell gehe es aber vor allem um die Unterstützung der betroffenen Menschen.

June 02, 2024

