Notcoin vs. PlayDoge: Jetzt NOT für PLAY verkaufen?

Mit dem nächsten Kursplus von rund 60 Prozent in den letzten 24 Stunden ist der Notcoin weiterhin der beste Performer in der Top 100 des Kryptomarkts. Hier stieg NOT schon in einer Woche um fast 300 Prozent. Der breite Markt konsolidiert, führende Altcoins bröckeln sogar etwas weg. Bei Bitcoin und Ethereum fehlt es aktuell an einem bullischen Ausbruch, während der Notcoin aktuell immer mehr Momentum aufbaut. Die Marktkapitalisierung liegt mittlerweile schon bei über 2 Milliarden US-Dollar. Stellt sich die Frage, welches Potenzial noch in NOT steckt oder ob andere Gaming-Kryptos die besseren Chancen offenbaren?

Denn auch PlayDoge baute in den letzten Tagen Momentum auf. Hier konnte der PlayDoge Presale jetzt schon über eine Million US-Dollar einsammeln - Tendenz steigend. Mit kontinuierlichen Preiserhöhungen und hohen dreistelligen Staking-Renditen spricht vieles für einen Kauf von PlayDoge in der aktuellen Marktphase. Sollten Anleger womöglich sogar NOT verkaufen und dafür PLAY kaufen?

Notcoin explodiert immer weiter: Ist die Top 20 möglich?

Mit einem Kursanstieg von 60 Prozent in den letzten 24 Stunden ist Notcoin der klare Outperformer. Kein anderer Coin in der Top 100 performte so stark. Auf Platz 2 kommt bereits Wormhole (W) mit einem Kursplus von rund 10 Prozent. Auch auf Wochensicht ist Notcoin der absolute Outperformer, sodass hier rund 290 Prozent Kursverluste für NOT zu Buche stehen. Erst vor wenigen Tagen schoss NOT in die Top 100, jetzt scheint sogar die Top 50 in Reichweite. Doch geht auch noch deutlich mehr für den Gaming-Token, der dank Nähe zur Toncoin-Blockchain und Telegram für Fantasie sorgt?

Notcoin ist die Kryptowährung des gleichnamigen Telegram-basierten "Tap-to-Earn"-Spiels und hat durch einfache Interaktionen wie das Antippen eines goldenen Coins und das Absolvieren von Quests und Boosts schnell eine große Community angezogen. Mit 35 Millionen Gesamtspielern und sechs Millionen täglichen Nutzern übertrifft es die meisten Krypto-Spiele. Notcoin etabliert sich als Vorreiter im Marktsegment der Kryptos.

Der jüngste Aufschwung von Notcoin wurde durch die Einführung der "Earning Missions" ausgelöst, die es Nutzern ermöglichen, passiv Kryptowährungen zu verdienen. Diese Missionen steigerten das Interesse an NOT erheblich. Notcoin wird im Juni 2024 zum Paradebeispiel für Play-2-Earn.

Unterstützt durch eine starke Community und erfolgreiche Listungen auf mehreren Kryptobörsen hat Notcoin auch andere Tap-to-Earn-Spiele inspiriert. Der Boom ist offensichtlich.

Mit steigender Bewertung wachsen auch die Risiken. Zugleich gibt es aktuell bei Notcoin im 4-Stunden-Chart bereits einen überkauften Zustand. Gewinnmitnahmen sollten für Anleger obligatorisch sein, um sich die parabolischen Gewinne zu sichern.

Die grundlegenden Treiber sind intakt, der Aufwärtstrend setzt sich fort. Wer bei Notcoin einen Einstieg sucht, sollte mitunter Rücksetzer abwarten, um ein besseres Chance-Risiko-Verhältnis zu erhalten.

Notcoin Alternative: Ist PLAY jetzt besser als NOT?

Notcoin setzt aktuell einen Gaming-Meme-Trend, und PlayDoge scheint der logische Profiteur. PlayDoge kombiniert schließlich ebenfalls geschickt Memes mit Gaming, wodurch der PLAY-Token in kürzester Zeit auf ein Raising Capital von 1 Million US-Dollar explodiert ist.

Krypto-Games gelten als vielversprechend für die Massenadoption, PlayDoge könnte hier erhebliche Potenziale offenbaren. Die innovative Verschmelzung von Meme-Coin und Krypto-Game lehnt sich an das nostalgische Tamagotchi an, das einen hohen Wiedererkennungswert und virales Potenzial besitzt. Bereits in den ersten drei Tagen des Vorverkaufs sammelte PlayDoge fast eine Million US-Dollar ein. Die initiale Nachfrage nach PLAY Token zeigt das enorme Interesse und beflügelt die Fantasie der Anleger. Mit der Mischung aus Unterhaltung und finanziellen Anreizen könnte PlayDoge das nächste große Ding im Krypto-Gaming-Markt werden.

Zum PlayDoge Presale

PlayDoge bringt frischen Wind in die Krypto-Gaming-Welt, indem es das beliebte Doge-Meme mit der nostalgischen Tamagotchi-Idee kombiniert. Dank Krypto werden die Tamagotchis wieder zum Leben erweckt. Im neuen Play-to-Earn-Spiel kümmern sich Nutzer um ihr digitales Haustier - PlayDoge. Dies ist ganz ähnlich wie bei den klassischen Tamagotchi-Geräten. Spieler füttern, trainieren und unterhalten ihren PlayDoge, während sie durch das Spielen von klassischen 2D-Minispielen Token verdienen. Das oberste Ziel ist das Wohlbefinden des virtuellen Haustiers. Dafür gibt es dann finanzielle Belohnungen.

Durch die Nutzung der Web3-Technologie wird das Spielerlebnis auf ein neues Level gehoben. Die Kombination aus dem weit verbreiteten Doge-Meme und der vertrauten Tamagotchi-Mechanik schafft eine einzigartige Plattform mit viralem Potenzial. Anstelle der simplen Tamagotchis gibt es nun ein durchdachtes Web-3-basiertes Krypto-Game.

Da der Preis im Presale schon in drei Tagen wieder angehoben wird, müssen sich Früh-Investoren für maximale Buchgewinne etwas beeilen.

Zum PlayDoge Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.