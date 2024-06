© Foto: Jingming Pan - unsplash



Der Mai endete im Rohstoffsektor mit einem kleinen Abverkauf. Die Preise für Gold, Silber und Kupfer kamen ins Rutschen. Gold - alles im grünen Bereich Vor dem Hintergrund des exponierten Preisniveaus wurden Faktoren, wie etwa die anziehende Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen und der starke US-Dollar, gegen die sich Gold bislang so erfolgreich stemmte, dann doch zur Belastung für das Edelmetall. Das fortgeschrittene Stadium der Aufwärtsbewegung machte Gold zudem unter technischen Aspekten anfällig für eine Konsolidierung. Aber solange die Konsolidierung in geordneten Bahnen verläuft, ist sie aus charttechnischer Sicht sogar zu begrüßen. In den nächsten Handelstagen steht eine Vielzahl …