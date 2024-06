Trotz eines herausfordernden Marktumfelds und steigender Inflationsraten sehen Finanzexperten weiterhin großes Potenzial in der Aktie des Großhändlers. Der Einzelhandelsriese verzeichnete eine solide Leistung und Analystenbewertungen lassen auf eine Fortsetzung des Wachstums schließen. Verbraucher hingegen müssen wegen steigender Kosten für Lebensmittel und Benzinsorten an mancher Stelle Umdenken betreiben. Besonders betroffen sind Produkte wie gemahlener Kaffee und Olivenöl, bei denen die Kunden nun vielleicht zweimal überlegen, bevor sie die Costco-Markenprodukte in den Einkaufswagen legen. Vom Beginn der Klimakrise und den dadurch zustande gekommenen Versorgungskettenstörungen, über Personalengpässe bis hin zum Russland-Ukraine-Krieg sieht sich auch ein Gigant wie dieser Großhändler einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld ausgesetzt. Dennoch zeugt das Wachstum bei verschreibungspflichtigen Produkten und [...]

Hier weiterlesen