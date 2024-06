© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Taidgh Barron



Momentum-Aktien können langfristig den Markt übertreffen. Wir stellen Ihnen fünf passende Fonds vor. Momentum-Strategien erfreuen sich unter aktiven Anlegern einer hohen Beliebtheit. Sie selektieren Aktien, die sich in den vergangenen sechs bis zwölf Monaten besonders gut entwickelt haben, in der Annahme, dass sich dieses Momentum kurzfristig weiter fortsetzt. Und in der Tat bestätigen verschiedene Studien diesen Effekt. Die Strategie folgt damit einem Trend, solange er andauert. Alternativ dazu überprüfen Momentum-Trader in regelmäßigen Abständen aktuelle Ranglisten und nehmen gegebenenfalls entsprechende Anpassungen vor. Ein derzeit sehr bekanntes Beispiel ist die Nvidia-Aktie, die trotz …