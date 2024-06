Bitcoin: Plan B gibt neue bullische Marktanalyse

In einem kürzlich veröffentlichten YouTube-Video präsentierte der bekannte Analyst Plan B eine neue, optimistische Marktanalyse für Bitcoin. Er analysierte verschiedene Charts und Modelle, um seine bullische Prognose zu untermauern. Doch was genau ist sein Resümee aus der Analyse und wie könnte es nun für Bitcoin weitergehen?

Die Bedeutung des Stock-to-Flow Modells

Das Stock-to-Flow (S2F) Modell ist ein zentrales Instrument in Plan B's Bitcoin-Analyse. Der Modell, das das Verhältnis von Beständen zu Neuzuflüssen berechnet, wurde aktualisiert und auf Basis neuer Daten refittet. Der Grundgedanke des S2F-Modells ist, dass Bitcoin nach jedem Halving einen signifikanten Preisanstieg erlebt.

Plan B hat das Stock-to-Flow Modell auf der Grundlage von fünf Jahren neuer Daten aktualisiert. Trotz dieser Aktualisierung blieben die Hauptparameter des Modells weitgehend unverändert. Der exponentielle Faktor im Modell bleibt bei drei, was bedeutet, dass der Wert von Bitcoin auch in diesem Zyklus exponentiell ansteigen kann.

Die Ergebnisse des aktualisierten Modells sind vielversprechend. Plan B prognostiziert, dass Bitcoin in diesem Zyklus einen Preis von 500.000 Dollar erreichen könnte, während der darauffolgende Zyklus einen Preis von 4 Millionen Dollar pro Bitcoin sehen könnte. Die Prognosen basieren auf der historischen Performance von Bitcoin nach den vorherigen Halvings in den Jahren 2012, 2016 und 2020, wo jeweils signifikante Preissteigerungen zu verzeichnen waren.

Marktzyklen und der Relative Stärke Index (RSI)

Ein weiterer wichtiger Aspekt in Plan B's Analyse ist die Betrachtung der Marktzyklen und des Relative Stärke Index. Der RSI ist ein technischer Indikator, der die Stärke und Geschwindigkeit von Preisbewegungen misst.

Laut Plan B befinden wir uns derzeit in einem Bullenmarkt, ähnlich wie in den Jahren nach den vorherigen Halvings. Der aktuelle RSI-Wert von 69 liegt auf einem ähnlichen Niveau wie nach der Halbierung 2012, als der RSI ein ganzes Jahr über 70 blieb und der Bitcoin-Preis signifikant anstieg. Plan B erwartet, dass der RSI auch in diesem Zyklus weiter steigen wird und über längere Zeiträume hohe Werte erreicht.

Er weist zudem darauf hin, dass der letzte Zyklus im Jahr 2020 aufgrund des Bitcoin-Mining-Banns in China weniger stark ausfiel. Dennoch sieht er positive Anzeichen, dass der aktuelle Zyklus ähnliche Muster wie die früheren Zyklen aufweist, was auf einen bevorstehenden Preisanstieg hindeutet.

Bitcoin May closing price: $67,477

Will BTC pump after the halving again? S2F pic.twitter.com/0eHr7fnNsW - PlanB (@100trillionUSD) June 1, 2024

Technische Indikatoren und Preisniveaus

Kryptoanalyst Plan B verwendet in seiner jüngsten Analyse verschiedene technische Indikatoren, um seine Marktanalyse zu stützen. Zu den wichtigsten gehören der 200-Wochen-Durchschnitt, der realisierte Preis und die Gewinnmargen der Bitcoin-Investoren.

Der 200-Wochen-Durchschnitt:

Der 200-Wochen-Durchschnitt ist ein wichtiger langfristiger Indikator für den Bitcoin-Preis. Aktuell liegt dieser bei etwa 36.000 Dollar und steigt kontinuierlich an. Plan B erwartet, dass dieser Durchschnitt weiter ansteigen wird und als starke Unterstützung für den Bitcoin-Preis dient.

Realisierter Preis:

Auch der realisierte Preis, ein Maß für den durchschnittlichen Kaufpreis aller im Umlauf befindlichen Bitcoins, wird von Plan B berücksichtigt. Er liegt derzeit bei 30.000 Dollar, während der zweijährige realisierte Preis bei 47.000 Dollar liegt. Beide Werte steigen wieder an, was laut Plan B ebenfalls ein Zeichen für den Beginn eines neuen Bullenmarktes ist.

Gewinnmargen und Marktsentiment:

Ein weiterer wichtiger Indikator ist die Anzahl der Bitcoin-Investoren, die im Gewinn sind. Derzeit sind 93 % der Hodler in der Gewinnzone, was an frühere Bullenmärkte erinnert. Plan B sieht dies als weiteres positives Zeichen und erwartet, dass sich dieser Trend fortsetzt, ähnlich wie in den Zyklen von 2016 und 2020.

Sehen wir also bald eine neue Rallye?

Die Analyse des Analysten Plan B deutet darauf hin, dass Bitcoin vor einem weiteren bedeutenden Preisanstieg stehen könnte. Das aktualisierte Stock-to-Flow Modell, die positiven Signale des RSI und die technischen Indikatoren wie der 200-Wochen-Durchschnitt und der realisierte Preis stützen seine optimistische Prognose.

Quelle: CoinMarketCap

Betrachtet man den aktuellen Chart von Bitcoin über das letzte Jahr, so lässt sich feststellen, dass der erste Impuls des Bullenmarktes bereits hinter uns liegt. In dieser Phase stieg der Kurs von Bitcoin von unter 30.000 Dollar auf weit über 60.000 Dollar und erreichte ein neues Allzeithoch. In den letzten Monaten hat Bitcoin unter diesem neuen Höchstwert konsolidiert. Immer mehr Analysten sind nun optimistisch, dass bald ein Ausbruch über die 70.000-Dollar-Grenze in Richtung 80.000 oder sogar 100.000 Dollar erfolgen könnte.

Sollten sich die Analysen von Plan B jedoch bewahrheiten, dürfte uns im Jahr 2024 und im folgenden Jahr 2025 noch eine wesentlich größere Expansion dieses Bullenmarktes bevorstehen. Plan B, bekannt für sein Stock-to-Flow-Modell, prognostiziert, dass Bitcoin bis zu seinem Kursziel von 500.000 Dollar noch eine nahezu Verzehnfachung des aktuellen Niveaus bevorsteht. Dies würde eine signifikante Steigerung und eine beispiellose Marktexpansion für die führende Kryptowährung bedeuten.

