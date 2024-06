EQS-Ad-hoc: Vulcan Energy Resources Limited / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Vulcan Energy Resources Limited: Vulcan Energy unterzeichnet Vereinbarungen mit CIMIC Group, Hancock Prospecting und Victor Smorgon Group über eine Kapitalbeteiligung von insgesamt 40 Millionen Euro



02.06.2024 / 17:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Vulcan Energy unterzeichnet Vereinbarungen mit CIMIC Group, Hancock Prospecting und Victor Smorgon Group über eine Kapitalbeteiligung von insgesamt 40 Millionen Euro im Rahmen einer Kapitalerhöhung unter Ausschluss von Bezugsrechten Vulcan Energy Resources Limited (Vulcan Energy; ASX: VUL, FSE: VUL) hat heute Vereinbarungen mit der CIMIC Group (Gruppenunternehmen der HOCHTIEF AG ("CIMIC"), Hancock Prospecting Pty Ltd ("HPPL") und der Victor Smorgon Group ("VSG") über eine Kapitalbeteiligung von insgesamt 40 Millionen Euro abgeschlossen. Die Investoren haben sich verpflichtet, neue Aktien von Vulcan Energy von EUR 25 Mio. (CIMIC), EUR 12,5 Mio. (HPPL) und EUR 2,5 Mio. (VSG) im Rahmen einer kombinierten Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der bestehenden Aktionäre zu einem Platzierungspreis von EUR 2,50 pro neuer Aktie zu erwerben. Der Verwaltungsrat von Vulcan Energy hat dieser Kapitalbeteiligung zugestimmt und die Kapitalerhöhung soll nunmehr zügig umgesetzt werden. Insgesamt sollen im Rahmen der Kapitalerhöhung 16 Mio. neue Aktien an die drei Investoren begeben werden. CIMIC wird als neuer Investor im Rahmen der Kapitalerhöhung einen Aktienanteil von ca. 6% an Vulcan Energy erwerben. HPPL ist ein bestehender Aktionär und wird im Rahmen der Kapitalerhöhung seinen Aktienanteil auf ca. 7,5% erhöhen. Es ist beabsichtigt, die Erlöse aus der Kapitalerhöhung zu verwenden, um die frühen Validierungsarbeiten für den EPCM-Vertrag (Engineering Procurement and Construction Management) für Vulcan's Phase One Lithium-Anlage und andere Aktivitäten, einschließlich des Engineerings und der Vorbestellung von Waren mit langer Lieferzeit, zu ermöglichen.



Ende der Insiderinformation



02.06.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com