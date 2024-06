RAUF, RUNTER, RAUF...: Wochenrückblick KW 22-2024 - Finanzmärkte fuhren Achterbahn! Jetzt steht die EZB im Fokus!

Anzeige / Werbung

Die vergangene Woche war wieder eine wahrliche Achterbahnfahrt an den Finanzmärkten, die von Unsicherheiten über die US-Zinssenkungen geprägt war.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

auf breiter Front ging es an den internationalen Aktien-Ma¨rkten in der vergangenen Handelswoche leicht bergab. Nach einem zunächst versöhnlichen Wochenstart verlief der Rest der vergangene Woche holprig, wobei die jüngsten US-Statistiken, insbesondere der "Core PCE'-Index, den Märkten am Freitag im Späthandel neuen Schwung gab. Schlussendlich gingen beispielsweise der DAX mit etwa Minus 1 %, der Dow Jones mit etwa Minus 0,83 % und die Nasdaq 100 mit etwa Minus 1,45 % aus dem Handel.Entsprechend stieg natürlich die Volatilität an, wobei die Märkte auch weiterhin in Reaktion auf makroökonomische Ankündigungen unruhig bleiben dürften.

Quelle: WallstreetOnline.de

Bis Freitag dauerte es, bis als endlich der "PCE Core'-Index veröffentlicht wurde und den Börsianern Substantielles lieferte. Das Ergebnis: Die Messung der US-Inflation beruhigte die Finanzgemeinschaft, da sie im Einklang mit den Erwartungen lag, d.h. +0,2 % auf monatlicher Basis und +2,8 % auf Jahresbasis lag im Einklang mit den Erwartungen. Die persönlichen Ausgaben in den USA gehen weiter zurück, ein Zeichen dafür, dass sich die Wirtschaft etwas verlangsamt, konnte die Feierlaune am Freitag vor Handelsschluss nicht trüben.

Bislang läuft noch alles nach Plan. Dennoch sollten wir auf der Hut sein, falls die Inflationsangst einer Rezessionsangst weicht, mit der Folge niedrigerer Gewinnprognosen.

Im Metallsektor musste Kupfer an der London Metal Exchange weitere Verluste hinnehmen, um fast 2,8 %. Der Anstieg des Dollars, die Auflösung spekulativer Kaufpositionen und vor allem die neuesten gemischten Daten aus China führten zu diesen schwächeren Preisen.

Quelle: MinerDeck auf X

Gold hingegen tritt mehr oder weniger bei rund 2.330,- USD je Feinunze auf der Stelle.

Fazit und Ausblick: EZB im Mittelpunkt!

Die geldpolitische Entscheidung der EZB am Donnerstag wird ein Highlight der kommenden Börsenwoche werden. Marktbeobachter rechnen mit einer Viertelpunkt-Senkung des Leitzinses. Dies wird bereits als selbstverständlich angesehen, wobei die Marktteilnehmer allerdings genauestens auf die Kommentare zum nächsten Schritt achten werden. Unter den anderen Statistiken der Woche dürften die monatlichen US-Arbeitsmarktzahlen am Freitag herausragen. Es bleib also spannend!

Spannend bleibt es auch bei den Rohstoffen, bei denen sich der Bullenmarkt immer weiter manifestiert. Viele weitere Informationen dazu können Sie unserem folgenden Wochenrückblick entnehmen.

Viele Grüße und ein glückliches Händchen beim Handeln,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: marketscreener, onvista.de, eigener Research, Bildquellen: die jeweiligen Unternehmen, tradingeconomics.com, WallstreetOnline.de, MinerDeck, Intro Bild: stock.adobe.com,

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research GmbH oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") bezahlt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research GmbH oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/.

