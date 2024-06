Sie wollen hohe Dividenden kassieren und das möglichst bald? Dann könnte sich jetzt ein Blick auf die folgenden Hochdividendenaktien lohnen, die in der kommenden Woche ihren Ex-Dividendentag haben. Hier winken bis zu 14,3 Prozent an Ausschüttung für Anleger, die die Titel an ihrem Ex-Tag halten. Wer möglichst hohe Dividenden kassieren will, der muss Aktien an ihrem Ex-Dividendentag halten. Ab diesem Zeitpunkt werden die Papiere abzüglich der Ausschüttung ...

