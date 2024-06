MOUNTAIN VIEW, Kalifornien (IT-Times) - Der US-amerikanische Technologiekonzern Alphabet investiert über seine Google-Unit in Malaysia in ein neues Rechenzentrum. Google Inc., die Suchmaschinen-Tochtergesellschaft von Alphabet Inc. (Nasdaq: GOOGL), teilte am 30. Mai 2024 mit, neue Investitionen in digitale...

Den vollständigen Artikel lesen ...