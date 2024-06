Bei CureVac-Aktionären herrscht momentan Hochstimmung. Immerhin gewann der Kurs im Vergleich zum Vorwochenschluss rund 3,23 Prozent. Mit Kursanstiegen verabschiedete sich die Aktie an zwei der vier Sitzungen. Ganz besonders bemerkenswert war dabei der Mittwoch mit einem Plus von 13,10 Prozent. Die Bären haben die Bullen also in die Ecke gedrängt - können die sich aus der Umklammerung lösen? Nach diesem Anstieg guckt wieder die Sonne am Charttechnik-Himmel ...

