Die unternehmenseigene P2 Plasma-Anreicherungsmethode nutzt eine neuartige Single-Well-Anreicherungsmethode mit nur einem Partikel, um eine marktführende Performance für unverfälschte, tiefgehende, auf Massenspektrometrie basierende Plasmaproteomik zu erzielen

P2 bietet jetzt eine hervorragende Quantifizierung und einen höheren Durchsatz für Biomarker- oder Arzneimittelentdeckungsstudien mit großen Kohorten sowie für die klinische, epidemiologische oder bevölkerungsbezogene Proteomikforschung

Die P2 Plasmaanreicherung ist als CRO-Dienstleistung über die TrueDiscovery ® -Plattform von Biognosys oder als Inhouse-Methode für Endanwender der Hochleistungs-Massenspektrometrie über eine Lizenzierung erhältlich

-Plattform von Biognosys oder als Inhouse-Methode für Endanwender der Hochleistungs-Massenspektrometrie über eine Lizenzierung erhältlich Mit der optionalen zusätzlichen Kombination von unverfälschten, tiefgehenden Massenspektrometrie-Proteomik-Workflows mittels TrueDiscovery® mit gezielten affinitätsbasierten Proteomik-Panels mit ultrahoher Empfindlichkeit mittels Alamar NULISA ermöglicht Biognosys jetzt den quantitativsten und vollständigsten Zugang zum menschlichen Plasmaproteom

ZÜRICH, Schweiz, und NEWTON, Massachusetts, June 02, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biognosys, ein führender Anbieter von Dienstleistungen, Software und Kits der nächsten Generation im Bereich Proteomik für die biowissenschaftliche Forschung und Arzneimittelentwicklung, hat heute die Einführung der neuartigen, proprietären P2 Plasma-Anreicherungsmethode für die Single-Well-Anreicherung mit nur einem Partikel mit marktführender Performance und solider, überlegener Wirtschaftlichkeit bekannt gegeben. P2-basierte Plasmaproteomik kann für Proteomik-Studien am Menschen oder an Tiermodellen sowie für die klinische Forschung verwendet werden.

Diese neuartige P2-Plasmaproteomik-Methode erreicht eine Proteomabdeckung von 7.000 Proteinen in einem zuvor veröffentlichten Plasmaprobensatz mit fünf Krebsarten. Sie zeigt höchste Reproduzierbarkeit, eine beispiellose Anreicherung von Proteinen mit geringer Häufigkeit und einen beispiellosen Durchsatz auf Bruker timsTOF® HT-Massenspektrometern. Die technischen Merkmale und Leistungsdaten werden auf der Jahreskonferenz der American Society of Mass SpectrometryWP 084 vorgestellt.

"Mit unserer unternehmenseigenen P2 Plasma-Anreicherungsmethode kann Biognosys nun die Tiefe und den Durchsatz in der Plasmaproteomik deutlich über das hinaus steigern, was bisherige Methoden erreichen konnten", erklärt Dr. Oliver Rinner, CEO und Gründer von Biognosys. "Am wichtigsten ist, dass dieser Fortschritt mit einer außergewöhnlichen Reproduzierbarkeit einhergeht, die für quantitative Studien entscheidend ist. Darüber hinaus bietet sie eine überragende Wirtschaftlichkeit und erreicht eine Falschentdeckungsrate von weniger als 1 %, die mit teuren, hochplexen affinitätsbasierten Methoden nicht erreicht werden kann. Darüber hinaus eröffnet unser optionales Lizenzmodell nun auch einen neuen Weg für fortgeschrittene Anwender der Proteomik-Massenspektrometrie, die unsere hochmodernen Methoden und Software für den internen Gebrauch nutzen möchten."

Dr. Rohan Thakur, President der Bruker LSMS Division, dazu: "Die hochmoderne P2 Plasma-Methode von Biognosys ermöglicht eine rigorose Profilierung des Plasmaproteoms, die tiefe Einblicke in die Proteinexpression gewährt und die bewährte Robustheit des timsTOF HT in einzigartiger Weise nutzt. Eine leistungsstarke Kombination, die eine überragende Datenvollständigkeit bei gleichzeitiger Einfachheit bietet, beides von großem Wert für große Kohortenstudien."

Die P2 Plasmaproteomik-Anreicherungsmethode von Biognosys basiert auf einem unternehmenseigenen Single-Well-Workflow mit einem einzigen Partikel, der eine optimierte Oberflächenchemie mit einem neuartigen Puffersystem kombiniert, das die labile Proteinkorona stabilisiert, die sich um die Partikel im Blutplasma bildet. P2 reichert geringfügig vorhandene Proteine in der Weichkoronaschicht an, während reichlich vorhandene Plasmaproteine effektiv entmischt werden. Dieser Ansatz funktioniert im Single-Well-Format, was dem Durchsatz und der quantitativen Reproduzierbarkeit zugute kommt. P2 bietet sowohl eine außergewöhnliche Tiefe als auch eine niedrige Falschentdeckungsrate bei deutlich geringeren Kosten pro Probe im Vergleich zu affinitätsbasierten Hochplex-Proteomiksystemen. Darüber hinaus erzielt P2 eine höhere Datenqualität im Vergleich zu affinitätsbasierten Methoden, die unweigerlich unter dem Problem des Epitop-Cross-Talk leiden.

Die P2-Methode erreicht die höchste jemals gemeldete Plasmaanreicherung mit einem 10-fachen Faktor der Anreicherung im Vergleich zu unbehandeltem Plasma auf einer Bruker timsTOF® HT-Plattform mit der 4D dia-PASEF-Methode und Datenverarbeitung mit Spectronaut 19. Diese neueste Version von Spectronaut wurde nun umfassend trainiert und für MS/MS-Daten der timsTOF-Plattform optimiert. Dank der Verwendung von kurzen 17-minütigen LC-Gradienten auf der Bruker timsTOF® HT-Plattform eröffnet die P2-Methode neue Möglichkeiten für mittelgroße bis große Studien zur Erforschung der Gesundheit der Bevölkerung mit großer Tiefe zu erschwinglichen Preisen.

Die P2 Plasma-Anreicherungsmethode wird als Auftragsforschungsdienstleistung von den Biognosys-Werken in Schlieren, Zürich in der Schweiz und in Newton, Massachusetts in den Vereinigten Staaten, über die TrueDiscovery-Plattform für unverfälschte Proteomik angeboten. Für Endanwender von Werken, die mit timsTOF HT oder anderen Hochleistungs-Massenspektrometrie-Plattformen ausgestattet sind, ist die Methode jetzt auch als Lizenzoption für den internen Gebrauch erhältlich.

Im Rahmen einer bereits angekündigten strategischen Partnerschaft zwischen Biognosys und Alamar Biosciences wird Biognosys nun auch die optionale Kombination von P2-basierter Massenspektrometrie-Plasma-Proteomik mit den zielgerichteten, ultrasensitiven Mid-Plex-NULISA-Proteomik-Panels von Alamar anbieten. Dieser integrierte, komplementäre Ansatz ermöglicht den quantitativsten und vollständigsten Zugang zum Plasmaproteom, indem er tiefgreifende, unverfälschte DIA-MS-Entdeckungsproteomik mit hochspezifischen und ultrasensitiven Alamar NULISA-Assays für Proteine in geringer Menge wie Zytokine, Chemokine und wichtige Krankheitsprotein-Biomarker aus Plasma für die Erforschung von Entzündungen und Erkrankungen des zentralen Nervensystems kombiniert.

Über TrueDiscovery®

Die TrueDiscovery-Plattform von Biognosys bietet integrierte Proteomiklösungen für die gesamte Arzneimittelentwicklung.

TrueDiscovery basiert auf der Hyper Reaction Monitoring (HRM)-Massenspektrometrie, einer fortschrittlichen, von Biognosys miterfundenen und patentierten Technologie zur Quantifizierung von Proteinen auf der Basis von unabhängiger Datenerfassung (Data Independent Acquisition; DIA).

TrueDiscovery ist die einzige Plattform, die das gesamte Proteom durchsucht, um Tausende der wichtigsten Proteine, einschließlich einer unbegrenzten Anzahl von Proteoformen, zu quantifizieren. Die Plattform ermöglicht die tiefgreifendste, unverfälschte Profilierung von Gewebe- und Bioflüssigkeitsproteomen mit unschlagbarer Spezifität in großem Maßstab. Die erzeugten Daten sind in hohem Maße reproduzierbar und leicht auf klinische Tests übertragbar. Studien können in einer GCP-konformen Umgebung durchgeführt werden. Weitere Informationen finden Sie unter truediscovery.bio .

Über Biognosys

Wir bei Biognosys glauben, dass tiefe Einblicke in das Proteom der Schlüssel zu bahnbrechenden Entdeckungen sind, die die Wissenschaft verändern und das Leben verbessern. Mit unserem vielseitigen Portfolio an Proteomik-Lösungen der nächsten Generation, darunter die Forschungsservice-Plattformen TrueDiscovery®, TrueTarget® und TrueSignature®, unsere Flaggschiff-Software Spectronaut® und das PQ500-Kit, machen wir das Proteom handlungsfähig, um Forschung, Arzneimittelentwicklung und klinische Entscheidungen zu unterstützen. Unsere Lösungen bieten eine multidimensionale Ansicht der Proteinexpression, -funktion und -struktur in allen biologischen Spezies und Probentypen. Unsere einzigartigen, patentierten Technologien nutzen die hochauflösende Massenspektrometrie, um Tausende von Proteinen mit branchenführender Präzision, Tiefe und Durchsatz zu quantifizieren. Durch unsere strategische Partnerschaft mit Bruker.

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/54e3490e-7093-4c13-8083-05c27cf968a5

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.