Krypto News: Diese Memecoin-Sektoren steigen nun am stärksten

Auch der Markt der Memecoins bietet mittlerweile ein immer größeres Angebot an Coins, welche bestimmte Nischen abdecken. Im folgenden Beitrag wollen wir uns daher einmal näher mit den beliebtesten Memecoin-Sektoren und ihren jüngsten Entwicklungen beschäftigten. Tauchen Sie ein in die aufregende Welt der Memetoken und erfahren Sie, wie Sie mit ihnen abgeschnitten hätten und welche sich nun am meisten für renditehungrige Trader lohnen.

Katzen-Memecoins

Die Katzen-Memecoins konnten während der vergangenen sieben Tage um 8,5 % im Preis steigen, während Bitcoin in derselben Zeit nur um 1,8 % gefallen ist. Somit scheinen sie aufgrund des Optimismus des Kryptomarktes noch immer zu profitieren.

Die meisten Katzen-Memecoins haben zuletzt recht positiv abgeschnitten, da der Markt zuvor von den Hunde-Memetoken dominiert wurde. In diesem Zusammenhang ist eine Vielzahl neuer Katzen-Memecoins erschienen.

Kursentwicklung der vergangenen 30 Tage der Top 10 der Katzen-Memecoins | Quelle: Tradingview

Die beste Entwicklung während des vergangenen Monats verzeichnete Michi mit einem Kursgewinn von 344,4 %, gefolgt von Keyboard Cat mit 177,0 % und Mog Coin mit 140,6 %. Lediglich drei Katzen-Memecoins haben schlechter als Bitcoin abgeschnitten. Dies sind Kitten Haimer mit -13,7 %, Popcat mit -10,5 % und Wen mit 6,7 %.

Am heutigen Tage haben die Katzen-Memecoins 1,4 % ihrer Marktkapitalisierung verloren und kommen nun nur noch auf 2,46 Mrd. USD. Ihr Handelsvolumen lag während der vergangenen 24 Stunden bei 250,64 Mio. USD. Bei beiden Metriken ist ein Rückgang festzustellen, während die Memecoin-Trader gerade ihren Fokus auf andere Sektoren legen. Dennoch dürften einige von ihnen möglicherweise länger überleben.

Hunde-Memecoins

Die Hunde-Memecoins haben sich sogar noch schlechter als die Katzen-Memetoken entwickelt. Während der letzten sieben Tage erlitten sie durchschnittlich einen Kursverlust von 6,6 %, was mit 4,85 % einem deutlich höheren Rückgang als dem von Bitcoin in derselben Zeit entspricht. Möglicherweise ist dies auf die Überflutung des Marktes mit Hunde-Memecoins zurückzuführen.

Dennoch befinden sich unter den Top 6 weiterhin 5 Hunde-Memetoken, was auf eine gewisse Beliebtheit zurückzuführen ist. Schließlich haben sich die Shiba Inus aufgrund von Dogecoin als eines der Haupterkennungsmerkmale der Memecoins etabliert. Zudem handelt es sich bei SHIB und FLOKI um Memetoken mit realem Nutzen.

Kursentwicklung der vergangenen 30 Tage der Top 10 der Hunde-Memecoins | Quelle: Tradingview

Von den Hunde-Memecoins hat Myro mit einem Kursgewinn von 96,6 % am besten während des vergangenen Monats abgeschnitten. Nach ihm folgen Floki mit 53,2 %, Bonk mit 39,6 %, CorgiaAI mit 23,5 %, Dogwifhat mit 22,2 % und Dogecoin mit 21,5 % und weitere, die ebenfalls besser als Bitcoin abgeschnitten haben. Zu den Verlierern zählt hingegen The Dog NFT mit -42,92 %.

Heute haben die Hunde-Memecoins 3,7 % ihrer Marktkapitalisierung verloren, womit sie auf eine Bewertung von 46,39 Mrd. USD kommen. Somit machen sie mit Abstand den größten Memetoken-Sektor aus. Ihr Handelsvolumen lag mit 1,97 Mrd. USD auch deutlich höher als das der Katzen-Memecoins. Ebenso hat das Interesse an den Hunde-Memetoken abgenommen, dennoch sind sie weiterhin eine bedeutende Nische.

PolitFi-Memecoins

Die führende Nische auf dem Markt der Memecoins und sogar dem Kryptomarkt während der vergangenen sieben Tage waren die PolitFi-Token. Dabei haben sie einen Anstieg von durchschnittlich 121,6 % verzeichnet, was mit 119,85 % wesentlich besser als die Performanz der Benchmark Bitcoin war.

Zwar wurden schon im vergangenen Jahr einige PolitFi-Coins gegründet, jedoch hat sich die Nische erst mit dem US-Wahlkampf weiter etabliert. Mittlerweile gibt es auf CoinGecko bereits 32 PolitFi-Token, von denen viele in der letzten Zeit lebensverändernde Renditen für die ersten Investoren erzielt haben. Daher ist auch eine neue Goldrauschstimmung entstanden, sodass die Dunkelziffer von ihnen noch deutlich höher liegt.

Kursentwicklung der vergangenen 30 Tage der Top Politfi-Memecoins | Quelle: Tradingview

Während der vergangenen 30 Tage ist Super Trump mit 530,7 % am stärksten gestiegen. Nach ihm kommen BABYTRUMP mit 504,6 %, MAGA VP mit 445,5 %, MAGA Hat mit 395,61 %, MAGA (TRUMP) mit 252,2 %, ConstitutionDAO mit 113,4 % und Tooker Curlson mit 48,3 %. Lediglich Jeo Boden hat einen Verlust von 32,5 % erlitten.

Denn Donald Trump hat sich in der letzten Zeit als Advokat für Kryptowährungen starkgemacht. Im Gegensatz dazu hat Joe Biden sogar Veto gegen die Abschaffung der Regelung SAB Nr. 121 eingelegt, welches die Buchführungspflichten für Unternehmen im Kryptobereich verbessert hätte. Dies erklärt die höhere Nachfrage nach Trump-Memecoins.

Auch am heutigen Tage haben die PolitFi-Memecoins wieder zu den Gewinnern gehört. Ihre Marktkapitalisierung konnte um 11,2 % auf 2,0 Mrd. USD gesteigert werden. Ebenso erzielen sie ein Handelsvolumen von 1,1 Mrd. USD, was angesichts der Marktkapitalisierung hoch ist.

Während das Volumen der Katzen nur 10,2 % der Bewertung und bei den Hunden nur 4,3 % ausmacht, sind es bei den PolitFi-Token ganze 55 %. Somit könnten sie auch in der kommenden Zeit nach stärker steigen, da sie angesichts des großen Interesses verhältnismäßig günstig bewertet sind. Ebenso nimmt das Thema der US-Wahl noch weiter an Bedeutung zu.

Dieser PolitFi-Coin könnte als Nächstes explodieren

Auf dem derzeit renditestärksten Memecoin-Sektor positioniert sich ebenfalls der neuartige Parodie-Memecoin Sealana. Während die PolitFi-Coins heute durchschnittlich um 11,2 % gestiegen sind, waren es bei den Parodie-Memetoken 10,1 %. Selbst wenn Sealana nur einen Bruchteil der 33.498.090 % von MAGA (TRUMP) erreichen könnte, wären hohen Gewinne möglich.

Es handelt sich bei Sealana um einen übergewichtigen Seehund, der aufgrund seiner Trading-Sucht keine Zeit mehr für gesunde Ernährung, Sport und Hygiene findet. Stattdessen verfolgt er wie besessen den Markt der Memecoins, um endlich den Token mit lebensverändernder Rendite zu finden, damit er den amerikanischen Traum leben kann.

Sealana verwendet den beliebten Humor der populären Serie South Park, wobei er einen Bezug zum Markt der Kryptowährungen und Politik hat. Wie ein Narr kann er eine der wichtigsten Rollen einnehmen, um Menschen auf humoristische Weise ihre Eigenheiten zu verdeutlichen. Somit kann für eine stärkere Selbstreflexion, ein besseres Miteinander und Spaß gesorgt werden.

Nun hat der Seehund einen eigenen Token herausgegeben, welchen Interessierte noch im Vorverkauf erwerben können. Angeboten werden sie zu einem konstanten Preis von 0,022 USD, damit alle Investoren die gleichen Chancen bei der ersten Listung an einer Kryptobörse erhalten. Dies war auch einer der Gründe für die große Beliebtheit und die eingeworbenen Finanzmittel in Höhe von mehr als 3 Mio. USD.

Darüber hinaus ist Sealana mittlerweile auf der BNB Chain vertreten. Somit können einseitige Risiken durch die Wahl einer einzelnen Blockchain vermieden werden. Ebenso können Interessierte die Coins nun mit Solana, Ethereum und BNB erwerben. Ferner noch lassen sich somit die Ökosysteme mit ihren Entwicklern, Nutzern und Investoren leichter erschließen.

