Bitcoin-Kurs: Wird nächste Woche das Allzeithoch geknackt?

Der Bitcoin scheint diese Woche wenig Lust auf große Bewegungen gehabt zu haben. Statt eines großen Kursanstiegs, den viele Anleger schon als sicher angesehen haben, folgte eine Konsolidierung mit einer sich stets verringernden Volatilität und infolgedessen auch ein lustloser Handel an den verschiedenen Börsen. Große Gewinne waren weder im Investment noch im Trading möglich. Doch diese Situation könnte sich nun drastisch ändern! Dieser Meinung ist zumindest der Analyst Michaël van de Poppe der jetzt einen interessanten Tweet mit seiner Community auf X (ehemals Twitter) teilte.

(Der Bitcoin-Kurs stagniert seit etwa 2 Wochen in einer Konsolidierung und zeigt immer geringere Handelsspannen - Quelle: Tradingview)

Analyst glaubt, dem Bitcoin könnte ein "Kursfeuerwerk" bevorstehen

Die Phase des lust- und gewinnlosen Handels könnte allerdings bald vorbei sein. So zumindest die Ansicht des Analysten Michaël van de Poppe. Dieser teilte heute einen Tweet mit seiner Community von fast 720.000 Abonnenten, in dem er beschrieb, dass er stark davon ausgeht, dass schon nächste Woche der große Breakout aus der Seitwärtsphase erfolgen könnte. Wenn das geschieht, sieht er ein regelrechtes Feuerwerk auf den Bitcoin und in weiterer Folge wahrscheinlich auch auf den restlichen Kryptomarkt zukommen.

Place of boredom for the markets.



Expecting fireworks to come in the upcoming week with a breakout on Bitcoin. pic.twitter.com/1wXHALO3Kk - Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) June 2, 2024

Das Allzeithoch als nächstes Kursziel

Bei einem solchen Breakout mit hoher Dynamik gibt es eigentlich nur ein Kursziel. Das alte Allzeithoch bei 73.750. Dieses dürfte zwar erst einmal einen schwer zu überwindenden Widerstand markieren. Sollte der Kurs allerdings darüber hinweg brechen, so ist es nicht unwahrscheinlich, dass er nicht nur kleine weitere Hochs markieren könnte, sondern in weiterer Folge auch die 100.000 Dollar als Kursziel anpeilen würde.

Vom derzeitigen Kurs aus gesehen wäre für diese markante Kursmarke eine Bewegung von +47 % notwendig. In einem echten Bull Run könnte der Bitcoin diese jedoch überraschend schnell hinlegen. Spätestens an der 100.000 wäre dann wohl wieder eine kleine Korrektur und eine Neubewertung der Situation fällig. Auch der Altcoin-Markt könnte für gut ausgebildete Trader dann wieder einiges an Gewinn bringen. Eine Plattform, die Trader in genau diesen Dingen seit Jahren ausbildet, ist 99Bitcoins.

(Das Allzeithoch im Bitcoin könnte einen massiven Widerstand darstellen - Quelle: Tradingview)

Jetzt noch im Vorverkauf: Lerne $99BTC kennen.

Altbekannte Lernplattform bringt brandneuen Coin heraus

Die Lernplattform 99Bitcoins hat Tausenden von Investoren und Anlegern bereits dabei geholfen, sich über den Markt fortzubilden und so zu profitablen Krypto-Tradern zu werden. Daher hat sie eine enorm große Anhängerschaft von fast 3 Mio. Anlegern im Newsletter und weiteren 700.000 Abonnenten am Youtube Channel. Das allein sind schon Gründe, wegen derer viele Analysten davon ausgehen, dass der $99BTC-Token einen enorm schnellen Start mit einem Potenzial von x20 oder mehr in der Kursentwicklung haben könnte.

(Der $99BTC-Token von 99Bitcoins kann schon binnen kürzester Zeit im Presale fast 1,9 Mio. Dollar einsammeln - Quelle: 99Bitcoins Website)

Aber auch außerhalb dieses Potenzials bietet $99BTC seinen Besitzern große Vorteile. So gibt es auf 99Bitcoins bald ein attraktives Learn-to-Earn, bei dem alle Nutzer für ihre Lernerfolge mit $99BTC-Token bezahlt werden. Auch eine Staking-Funktion wird angeboten, bei der ein derzeitiger APY von 880 % den Investoren ermöglicht, sehr hohe laufende Gewinne zu machen.

Außerdem sind die Coins im Staking-Pool in der ersten Woche für den Verkauf gesperrt. Daher kann es direkt schon am ersten Handelstag zu einem sehr starken Anstieg in $99BTC kommen. In weniger als 2 Tagen kommt es im Token zum nächsten Preisanstieg. Es lohnt sich also für alle, die in den Coin einsteigen wollen, nicht mehr lange zu warten.

Klicke hier, um alle Details zu $99BTC zu erfahren.



Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.