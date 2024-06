Wegen Schuldspruch? Trump Meme-Coins STRUMP und BABYTRUMP explodieren!

Sowohl der Meme-Coin Markt als auch das amerikanische Justizsystem halten diese Woche, was den ehemaligen US-Präsidenten und aktuellen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump betrifft, einige Überraschungen für die Öffentlichkeit bereit. So wurde der aktuelle Präsidentschaftskandidat in allen 34 Anklagepunkten für schuldig befunden, unter anderem zur Zahlung von Schweigegeld. Das ist ein echtes Novum in der amerikanischen Justizgeschichte! Noch nie zuvor wurde ein ehemaliger Präsident vor einem Gericht verurteilt. Obwohl es wohl so mancher verdient hätte.

Trump hat es nicht verdient, dieser Überzeugung sind zumindest seine zahlreichen Anhänger. Ob diese Ansicht stimmt, kann nicht beantwortet werden; das Gericht in New York sah es offenbar anders. Die Anhänger des ehemaligen Präsidenten glauben, das Urteil wäre in jedem Fall politisch motiviert und zeigen volle Solidarität mit Trump in den Straßen der US-Großstädte. Und auf dem Kryptomarkt! Denn dort sind die Trump-Meme-Coins regelrecht explodiert in den letzten 24 Stunden. $STRUMP erzielte eine Performance von fast 50 % und hat somit die zweithöchste 24-Stunden-Performance aller Meme-Coins. Am Platz dahinter liegt direkt $BABYTRUMP mit einem Kursgewinn von +43 %.

(Die Trump-Meme-Coins $STRUMP und $BABYTRUMP zeigen in den letzten 24 Stunden eine regelrechte Kursexplosion - Quelle: coinmarketcap.com)

Der erste Krypto-Wahkampf Amerikas?

Bereits in den letzten Wochen gingen vermehrt Meldungen ein, die vom ersten Krypto-Wahlkampf sprachen, der derzeit in Amerika stattfindet. So hat Donald Trump vor Kurzem angekündigt, auch verschiedene Kryptowährungen als Wahlkampfspenden zuzulassen. Generell ist Trump eher der Sympathieträger der amerikanischen Kryptoinvestoren. Sein Gegner, der aktuelle Präsident Joe Biden, war lange Zeit eher als Gegner des Kryptomarktes bekannt, ehe er diese Einstellung nun auch revidierte.

So soll er laut verschiedenster Informationen maßgeblich an der Kehrtwende der SEC bezüglich der Ethereum-ETFs beteiligt gewesen sein. Der US-Wahlkampf könnte dem Kryptomarkt also noch einiges an Auftrieb verleihen, und zwar einen, von dem nicht nur die Trump-Meme-Coins profitieren könnten.

$STRUMP Handelsvolumen steigt um mehr als 10 Mio. Dollar in 24 Stunden an

We did it again, STRUMPArmy! $STRUMP has shattered $10 million in volume in the last 24 hours!



We've been trending on DEXTools and ETH for days now, and there's no stopping us!



Let's keep this momentum going and take STRUMP to the moon!SuperTrump MAGA MAGAKILLER pic.twitter.com/RglOi41eLb - Super Trump Coin (@SuperTrumpCoin) June 2, 2024

Nicht nur die Kursgewinne in $STRUMP waren in den letzten 24 Stunden ein enormer Ausreißer. Auch das Handelsvolumen in dem Coin ist enorm angestiegen. So berichtet der "Super Trump Coin" X-Account in einem Tweet von einem entsprechenden Anstieg. Bedenkt man die immer noch recht geringe Marktkapitalisierung von gerade einmal 40 Mio. Dollar, ist das ein gewaltiger Anstieg. Unter Umständen könnten $STRUMP und $BABYTRUMP bis zur US-Wahl im November noch sehr starke Kursgewinne verzeichnen. Wenn Trump die Wahl zum Präsidenten gewinnen sollte, könnten diese sich sogar zu Meme-Coins mit über einer Milliarde Marktkapitalisierung entwickeln.

Welche Coins könnten eine ähnliche Performance wie $STRUMP vorweisen?

Die "politischen" Meme-Coins wie $STRUMP und $BABYTRUMP könnten zwar bis November enorme Gewinne einfahren, sind allerdings auch sehr riskant. Verliert Donald Trump die Wahl, könnten diese stark abstürzen oder sogar vom Markt verschwinden. Anleger gehen also mit den Trump-Meme-Coins ein gewisses "Alles oder nichts" Risiko ein. Für einen kleinen Teil des Kapitals ist das ok, aber gerade am Kryptomarkt sollte dieses über mehrere verschiedene vielversprechende Coins gestreut werden. Einer dieser Coins mit großem Potenzial und weniger Risiko als dem der Trump-Coins ist derzeit $PLAY. Dieser wird gerade von dem Youtube Channel von Coincierge als absoluter Geheimtipp vorgestellt.

Klicke hier, um zu den ersten Investoren von $PLAY zu gehören.

Hat $PLAY das Potenzial auf x20?

$PLAY wird von verschiedenen Analysten derzeit als absoluter Geheimtipp gehandelt, da das Entwicklerteam von Playdoge schon einige sehr erfolgreiche Meme-Coins an den Start gebracht hat. $PLAY istellt den In-Game-Coin des an Tamagotchi angelehnten Spiels dar und damit können sowohl verschiedenste Items als auch Belohnungen und Minispiele freigeschaltet werden. Somit erfüllt der Coin auch einen Zweck und ist nicht von der reinen Nachrichtenlage bzw. eigentlich einer einzigen Person abhängig wie etwa $STRUMP.

Außerdem gibt es auf der Website eine umfangreiche Roadmap, in der erklärt wird, wie $PLAY auch ein Listing an größeren Börsen erreichen möchte, was mit großen Gewinnen für Investoren der ersten Stunde einhergehen würde. $PLAY konnte nach wenigen Tagen im Vorverkauf bereits die 1,2 Mio. Dollar Marke knacken. Der Preis erhöht sich schon in wenigen Tagen. Investoren die zu den Ersten gehören wollen, die von $PLAY profitiern und gleich beim Start an den Börsen schon Gewinne realisieren wollen, sollten jetzt also nicht mehr zu lange überlegen.

Klicke hier, um mehr über $PLAY zu erfahren.



Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.