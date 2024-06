Wird $PEPE bald Dogecoin überholen?

In den letzten Jahren hat der Meme-Coin Markt starke Erfolgsgeschichten hervorgebracht. Manche kleine Coins konnten hunderte von Krypto-Millionären hervorbringen und machten in ihrer Kursentwicklung den großen Coins wie Bitcoin oder Ethereum Konkurrenz. Einer dieser Coins ist $PEPE. Und während der Bitcoin-Kurs derzeit eher stagniert, kann $PEPE derzeit einen starken Aufwärtstrend bilden.

Die Kursentwicklungen der letzten Wochen waren stark genug, um $PEPE zum drittgrößten Meme-Coin mit einer Marktkapitalisierung von 6,22 Mrd. Dollar hinter $SHIB und $DOGE zu werden. Erst vor wenigen Tagen wurde berichtet, dass das Handelsvolumen von $PEPE seit Anfang Mai um über 216 % gestiegen ist! Die Nachfrage nach dem Coin mit dem Frosch ist also riesig. Nun startet der Coin erneut die Aufholjagd und versucht seinen beiden Vorreitern den Rang abzulaufen.

($PEPE liegt auf dem dritten Platz der größten Meme-Coins, $SHIB und $DOGE befinden sich noch vor ihm - Quelle: Coinmarketcap.com)

Dogecoin steckt seit Wochen in der Korrektur fest

Der Dogecoin-Kurs hat seit Wochen große Schwierigkeiten! Ende März hatte er noch ein Jahreshoch gebildet. Das Allzeithoch liegt dabei immer noch im Jahr 2021 bei 0.7376 Dollar. Während $PEPE also ein Alltime High nach dem anderen jagt, kommt der $Dogecoin trotz positiver Nachrichtenlage im Kryptomarkt nicht wirklich von der Stelle. Zudem bildet sich im Tageschart gerade eine sehr gefährliche Schulter-Kopf-Schulter-Formation aus. Diese ist eine der bekanntesten Umkehrformationen und falls der Kurs durch die Nackenlinie bricht, könnte $DOGE ein regelrechter Ausverkauf bevorstehen!

($DOGECOIN zeigt eine ausgeprägte Schulter-Kopf-Schulter-Formation im Chart - Quelle: Tradingview)

$PEPE knapp vor neuem Allzeithoch

Während der Dogecoin also vor sich hin schwächelt und seinen ivnestorten wenig Freude bereitet, konnte $PEPE starke Kurszuwächse verzeichnen. Erst vor Kurzem wurde auf X (ehemals Twitter) berichtet, dass die Top 395 $PEPE Investoren nun alle Millionär wären. Doch die alles entscheidende Frage, die derzeit viele Investoren beschäftigt, ist: Kann $PEPE wirklich größer als der Dogecoin werden?

Die Antwort ist ja! Der Meme Coin um Pepe den Frosch hat tatsächlich das Potenzial, das zu schaffen. Und was dafür passieren muss, ist gar nicht einmal so ungreifbar. Denn ein Blick in den Chart von $PEPE zeigt nicht nur einen großen sauberen Aufwärtstrend, in dessen Inneren sich ein sekundärer kleinerer Aufwärtstrend noch mit gebildet hat, sondern noch viel mehr. Nämlich die letzte Bewegung von $PEPE.

Diese betrug nach dem Zwischentief fast +360 %. Würde $PEPE jetzt erneut eine so starke Bewegung machen, läge die Marktkapitalisierung mit fast 22,4 Mrd. ähnlich hoch wie die von $DOGE. Wenn der größte Meme-Coin dann weiter stagniert oder sogar fällt, könnte $PEPE tatsächlich das Ruder übernehmen.

($PEPE zeigt einen starken Aufwärtstrend und eine Performance von fast +360 % - Quelle: Tradingview)

Kann dieser Coin der nächste $PEPE werden?

Coins wie $PEPE, die bereits ein Jahr nach dem Start schon viele Millionäre hervorgebracht haben, wecken natürlich immer die Hoffnung vieler Anleger, ebenfalls einen Coin zu finden, der direkt nach dem Start die Chance auf eine x10 oder x20 Kursentwicklung verspricht. Ein Meme-Coin der das laut verschiedener Analysten bald schaffen könnte, ist Sealana.

Der Coin mit der gefräßigen Robbe als Meme stammt aus der Solana See und basiert somit auf der Blockchain der fünftgrößten Kryptowährung. Auch Sealana hat das Ziel, einer der größten Meme-Coins aller Zeiten zu werden und eine ähnliche Entwicklung hinzulegen wie $PEPE. Da sich der Coin derzeit im Vorverkauf befindet, haben Anleger die Möglichkeit, noch vor dem offiziellen Listing an den Börsen einzukaufen. Damit nehmen sie das volle Potenzial dieser Meme-Coins von Anfang an mit.

