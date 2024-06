Bitcoin, Solana & Base: Welche Chain bringt die höchste Memecoin-Rendite?

Auf immer mehr Blockchains entstehen Memecoins, da diese die Aktivität der Ökosysteme merklich steigern, was tendenziell wiederum mit einem Anstieg der Kurse verbunden ist. Ebenso stellen sie einen guten Stresstest dar, um die Blockchain an ihre Belastungsgrenzen zu führen. Aber welche Blockchain hat sich im Bereich der Memecoins am meisten durchgesetzt und gibt es eine, auf der die Memetoken besonders stark steigen? Neugierig? Dann lesen Sie nun den folgenden Beitrag und finden es heraus!

Solana-Memecoins

Die Solana-Memecoins haben in der letzten Woche zu den Verlierern gezählt, wobei sie einen Verlust von durchschnittlich 1,6 % verzeichnet haben. Insbesondere heute haben sie 3,5 % ihrer Bewertung verloren.

Bei Solana handelt es sich um eine besonders beliebte Blockchain für Memetoken, da sie eine hohe Funktionalität, niedrige Gebühren und eine hohe Geschwindigkeit bietet. Daher wurden 175 Solana-Memecoins auf CoinGecko gelistet, die gemeinsam auf eine Marktkapitalisierung von 9,21 Mrd. USD und ein Handelsvolumen von 1,35 Mrd. USD kommen.

Der am höchsten bewertete Solana-Memecoin ist mittlerweile Dogwifhat. Er kommt auf eine Marktkapitalisierung von 3,17 Mrd. USD und somit eine Dominanz von 34,42 %. Ebenfalls wichtig ist Bonk, der mit einer Bewertung von 2,09 Mrd. USD 22,69 % der Solana-Memecoins ausmacht.

Dogwifhat wurde am 20. November für 0,000001361 USD eingeführt und stieg bis zu seinem Allzeithoch am 31. März von 4,92691 USD um 362.006.513 %.

Bonk wurde bereits am 21. Februar für 0,0000008594 USD eingeführt und hat es am 27. Mai bis auf einen Preis von 0,00004737 USD geschafft, was einem Kursgewinn von 5.412 % entspricht.

Eine beeindruckende Entwicklung legte Book of Meme hin, der erstmalig am 14. März für 0,00004959 USD gelistet wurde und nur zwei Tage später sein Allzeithoch von 0,02305 USD sowie somit ein Kursplus von 46.381 % erreichte.

Der durchschnittliche Gewinn der Top 3 der Solana-Memecoins entspricht somit 120.686.102 %. Demnach hätte mit ihnen ein Betrag von gerade einmal 0,83 USD ausgereicht, um nun Millionär zu sein. Allerdings gibt es große Unterschiede zwischen Dogwifhat und den anderen, sodass mit anderen Coins die Rendite deutlich niedriger ist.

Aber auch die Memecoin-Presales auf Solana verzeichnen eine erhöhte Nachfrage. Zu einigen der Erfolgreichsten der jüngsten Zeit zählen unter anderem Sealana und Smog, welche schnell die Investoren begeistern konnten. Insbesondere der PolitFi-Coin $SEAL dürfte angesichts des neuesten Memecoin-Trends überdurchschnittlich profitieren.

Base-Memecoins

Die Base-Memecoins haben während der vergangenen sieben Tage ein durchschnittliches Kursplus von 51,4 % erzielen können. Auch heute zählen sie mit einer Wertsteigerung von 14,7 % zu den Gewinnern.

Auf CoinGecko wurden bisher 64 Base-Memecoins gelistet, die gemeinsam auf eine Marktkapitalisierung von 1,93 Mrd. USD kommen. Während der vergangenen 24 Stunden erzielten sie ein Handelsvolumen von 190,55 Mio. USD.

Der Marktführer ist Brett, der auf eine Bewertung von 1,13 Mrd. USD und somit auf 58,39 % der Marktkapitalisierung aller Base-Memecoins kommt. Ebenfalls eine große Dominanz hat Degen, der 13,99 % des Sektors ausmacht und auf eine Bewertung von 270,85 Mio. USD kommt.

Brett konnte seit seinem Start am 24. Februar von 0,0000001752 USD bis auf heute 0,1281 USD um 73.116.338 % steigen und ein neues Allzeithoch ausbilden.

Degen wurde hingegen am 7. Januar für 0,000001152 USD gelistet und hat bis zu seinem ATH am 31. März von 0,06264 USD einen Anstieg von 5.437.400 % verzeichnet.

Der Base-Memecoin Toshi startete am 8. November mit einem Preis von 0,00002015 USD und erreichte am 8. April sein Allzeithoch von 0,0007941 USD. Somit können sich die ersten Investoren über einen Gewinn von 3.841 % freuen.

Die Top 3 der Base-Memecoins haben eine durchschnittliche Rendite von 26.185.860 % erzielt, wobei dies in einem Zeitraum von nur maximal acht Monaten geschehen ist. Mit nur 3,82 USD wäre man somit Millionär geworden, wenn man zu Beginn investiert hätte.

Der neue Dogeverse ist ein besonders beeindruckendes Beispiel für einen Base-Memecoin, denn er ist zugleich auf Solana, Ethereum, Avalanche, Polygon und der BNB Chain vertreten. Mit dem Vorverkauf des Multichain-Memecoins konnten schnell 15 Mio. USD erzielt werden. Fortan bleiben nur noch wenige Stunden nach, bevor der Presale abgeschlossen ist.

Bitcoin-Memecoins

Auch Bitcoin ist in letzter Zeit vermehrt ins Visier der Memecoin-Trader geraten. Die Runes machen mittlerweile 43,8 % der Bitcoin-Transaktionsgebühren aus und die BRC-20 nur 5,5 %. Zudem sind die Runes technologisch wesentlich fortschrittlicher als die älteren Token und werden diese vermutlich größtenteils ersetzen, daher fokussieren wir uns nun auf sie.

Nachdem die erste Euphorie abgeklungen war, haben die Runes zuletzt wieder an Beliebtheit gewonnen. Während der letzten sieben Tage stiegen sie durchschnittlich um beeindruckende 76,3 % und auch heute konnten sie mit 7,9 % stark zulegen.

Auf CoinGecko wurden erst 22 von ihnen gelistet. Die auf eine Marktkapitalisierung von gerade einmal 763,00 Mio. USD kommen. Jedoch gibt es, wie bei den anderen Chains, noch deutlich mehr und die vorhandenen unbestätigten Runes wurden bisher nicht inkludiert. Während der vergangenen 24 Stunden haben sie ein Handelsvolumen von beschaulichen 56,84 Mio. USD erreicht.

Der größte Runes-Token ist DOG GO TO THE MOON, der laut CoinGecko am 26. April für 0,00479218 USD eingeführt wurde und am 30. Mai sein Allzeithoch von 0,008465 USD erreichte. Somit konnte er um bis zu 76,64 % steigen. Laut CMC kommt er damit auf eine Dominanz von 98,58 %.

Auf dem zweiten Platz befindet sich RunesBridge, der seit dem 15. April von 0,1984 USD auf bis zu 0,3363 USD um 69,51 % im Wert gestiegen ist.

Der nächste reine Runes-Token ist LOBO THE WOLF PUP, der am 8. Mai für 0,000743 USD eingeführt wurde und erst heute ein neues Allzeithoch von 0,002195 USD verzeichnet hat. Dies entspricht einem Anstieg von 195,42 %.

Damit habe die Bitcoin Runes durchschnittlich einen Gewinn von 113,86 % erzielt, wobei sie auch erst mit dem Bitcoin Halving am 20. April 2024 eingeführt wurden. Somit hatten sie etwas weniger Zeit, um stärker im Kurs zuzulegen. Mit ihnen hätten Sie durchschnittlich 467.560 USD investieren müssen, um nun ein Millionär zu sein.

Überdies entstehen auch immer mehr innovative Projekte auf Bitcoin. Im vielversprechenden Bereich der Tokenisierung der Bildung ist vorwiegend 99Bitcoins mit seinem außergewöhnlichen Projekt positiv aufgefallen. Aufgrund seiner Erfolgshistorie von 11 Jahren und seiner großen Nutzerbasis konnte er schnell hohe Verkaufszahlen erreichen.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.