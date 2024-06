Bei der Eröffnung des Büros heute sind neben Ángel Viña, CEO von Denodo, Dr. Shaikha Dheya Bint Ebrahim Al Khalifa und Vertreter von Google Cloud anwesend.

Denodo, führend im Bereich Datenmanagement eröffnet heute eine neue regionale Niederlassung für den Nahen Osten in Riad im Königreich Saudi Arabien (KSA). Anlässlich der Eröffnung des neuen Büros veranstaltet Denodo den ersten "Denodo Data Day" mit ihrer Hoheit, Dr. Shaikha Dheya Bint Ebrahim Al Khalifa und Vertretern von Google Cloud, die unter anderem als Gastredner auftreten. Das neue Büro wird neue und bestehende Denodo-Kunden und -Partner im Nahen Osten betreuen und einen direkten Zugang zu den Experten des Unternehmens für logisches Datenmanagement und KI-unterstützte Datenlösungen. Die Expansion ist das Ergebnis des wachsenden Geschäfts von Denodo in dieser Region.

"Wir freuen uns, unsere Präsenz im Nahen Osten durch die Eröffnung eines neuen Büros ausweiten zu können. Riad ist eine Stadt, die für ihr rasches Wachstum und Innovation bekannt ist," sagte Ángel Viña, CEO und Gründer von Denodo. "Riad beherbergt eine wachsende Anzahl von Unternehmen und Regierungsbehörden, insbesondere aus den Branchen Technologie, Finanzen und Energie besonders in der angesagten NEOM City. Durch das neue Büro können wir unsere Kunden im Nahen Osten besser betreuen und sie mit unsere Herangehensweise 'angstfreie Daten' mit unserem logischen Datenmanagement und unseren modernen Lösungen vertraut machen. So bleiben sie im heutigen wettbewerbsintensiven Markt vorn."

Denodo hat erheblich in KI und GenAI investiert, wodurch die Vision 2030 KI-Ziele des Königreichs unterstützt werden. Demzufolge soll Saudi Arabien in einen internationalen KI-Hub verwandelt werden. Saudi Arabien investiert viel in KI, um seine Wirtschaft zu diversifizieren. Vor Kurzem hat PwC Schätzungen veröffentlicht, wonach KI 2030 mehr als $135 Milliarden zu den wirtschaftlichen Einnahmen von Saudi Arabien beitragen wird. Dadurch sinkt die Abhängigkeit vom Öl. Das Königreich will global im Hinblick auf KI 2030 an Rang 15 liegen. Vor Kurzem zog die KI-Strategie der saudischen Regierung viel Aufmerksamkeit auf sich. Aber das Datenmanagement ist ein Hindernis. Traditionell sind die Methoden komplex und langsam, was für Unternehmen, die das Potenzial von KI zum Nutzen der Kunden ausschöpfen möchten, eine Hürde darstellt.

"Saudi Arabien ist die größte Wirtschaft im Nahen Osten und das Land erlebt eine Phase von unglaublichem Wachstum und Wandel," sagte Gabriele Obino, regionaler Vice President und General Manager, Naher Osten, Denodo. "Denodo ist ein Pionier im logischen Datenmanagement, und wir bieten örtlichen und regionalen Organisationen aus unterschiedlichen Branchen wie Luftfahrt, Gesundheitswesen und Regierung die Möglichkeit, ihre digitale Transformation zur modernen Cloud und GenAI-basierten Datenlösungen zu beginnen oder fortzusetzen."

Durch die enge Zusammenarbeit mit führenden Technologieanbietern und Systemintegratoren wie dem globalen Cloud Hyperscaler Google Cloud beweist Denodo, dass seine Kunden im Nahen Osten Zugang zu den innovativsten und umfassendsten Datenlösungen haben, die es gibt. So können sie fundierte, datengetriebene Entscheidungen treffen, sodass sie im Wettbewerb vorne liegen.

Niall McDonagh, Director, EMEA Public Sector, Google Cloud, betonte die einzigartige Position von Google Cloud in Saudi Arabien: "Google Cloud ist der einzige Cloud-Anbieter, der sich speziell auf Saudi Arabien fokussiert. Deshalb sind wir besonders geeignet, um die digitale Transformation in diesem dynamischen Markt voranzutreiben. Am ersten Denodo Data Day in Riad zeigen wir, wie unsere Cloud-Lösungen zusammen mit dem logischen Datenmanagement von Denodo, in wichtigen Branchen wie Finanzen, Gesundheitswesen, Regierung und Bildungswesen zu Fortschritten führen. Wir möchten auch auf die Fähigkeiten unseres Google Cloud Center of Excellence hinweisen, das strategische Empfehlungen und Fachwissen in der Cloud-Technologie bietet."

Über Denodo

Denodo ist führend im Bereich Datenmanagement. Die preisgekrönte Denodo Platform ist die führende Plattform für logisches Datenmanagement, die Daten in der Sprache des Geschäfts, im Tempo des Geschäfts für alle geschäftlichen Bereiche und Initiativen liefert. Die Kunden von Denodo aus mehr als 30 Branchen auf der ganzen Welt erzielten innerhalb von sechs Monaten einen ROI von mehr als 400 %. Mehr Informationen finden Sie unter: denodo.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240602370165/de/

Contacts:

Medien

pr@denodo.com

denodo@activedmc.com